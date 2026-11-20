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புதுடில்லி: அரிசி ஏற்றுமதி விலை கடந்த 19 மாதங்களில் இல்லாத அளவாக, டன்னுக்கு 37,000 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஏற்றுமதியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளதாவது:
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் சர்வதேச சந்தையில் தாய்லாந்து அரிசியின் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல் உள்நாட்டிலும் அரிசி வி லை உயர்வு, ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு ஆகிய காரணங்களால் சர்வதேச சந்தையில் இந்திய அரிசியின் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதாவது, 5 சதவீத குருணை அரை புழுங்கல் அரிசி விலை டன்னுக்கு 36,642 முதல் 37,014 ரூபாய் வரையும், 5 சதவீத குருணை பச்சை அரிசி டன்னுக்கு 36,700 முதல் 37,200 வரையும் உயர்ந்துள்ளது.
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளனர்.
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 10:47 PM
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புதுடில்லி: அரிசி ஏற்றுமதி விலை கடந்த 19 மாதங்களில் இல்லாத அளவாக, டன்னுக்கு 37,000 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஏற்றுமதியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளதாவது:
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் சர்வதேச சந்தையில் தாய்லாந்து அரிசியின் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல் உள்நாட்டிலும் அரிசி வி லை உயர்வு, ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு ஆகிய காரணங்களால் சர்வதேச சந்தையில் இந்திய அரிசியின் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதாவது, 5 சதவீத குருணை அரை புழுங்கல் அரிசி விலை டன்னுக்கு 36,642 முதல் 37,014 ரூபாய் வரையும், 5 சதவீத குருணை பச்சை அரிசி டன்னுக்கு 36,700 முதல் 37,200 வரையும் உயர்ந்துள்ளது.
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளனர்.