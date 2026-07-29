அரிசி ஏற்றுமதி 5 ஆண்டுகளில் ரூ.29,915 கோடி அதிகரிப்பு; ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்க வலியுறுத்தல்
அரிசி ஏற்றுமதி 5 ஆண்டுகளில் ரூ.29,915 கோடி அதிகரிப்பு; ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 01:31 AM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 01:29 AM
கரூர்: நம் நாட்டில் கடந்த, 5 ஆண்டுகளில் அரிசி ஏற்றுமதி, 29,915 கோடி ரூபாய் அதிகரித்துள்ள நிலையில், ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் சராசரியாக, 53.81 லட்சம் ஏக்கரில் குறுவை, சம்பா என இரு போகங்களாக சாகுபடி நடக்கிறது. டெல்டா மாவட்டங்களில் இருந்து, 48 சதவீதம், ஈரோடு, சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, கரூர், நாமக்கல் மாவட்டங்களில் இருந்து, 19 சதவீதம் நெல் உற்பத்தியாகிறது. மீதமுள்ள, 33 சதவீதம் நெல் ஆந்திரா, கர்நாடகா மாநிலங்களிலிருந்து வாங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகத்தின் தகவல்படி, 2021 - 22ம் ஆண்டு, 72,115 கோடி ரூபாயாக இருந்த அரிசி ஏற்றுமதி, 2025 - 26ல், 1.02 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
அதாவது, ஏற்றுமதி 29,915 கோடி ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது.
உள் நாட்டில் அரிசி விலை உயர்ந்து வருவதால், ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என, வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து, தமிழ்நாடு அரிசி ஆலை உரிமையாளர் சங்க மாநில இணை செயலர் வெங்கட்ரா மன் கூறுகையில், ''பருவமழை பற்றாக்குறை, வெ ப்ப அலை அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் ஆந்திரா, கர்நாடகாவில் நெல் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் நெல், அரிசி வரத்து பெருமளவு குறைந்துள்ளதால், வி லை அதிகரித்து வருகிறது'' என்றார்.