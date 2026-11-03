புதிய நெல் வரத்து தொடங்கினாலும் அரிசி விலை குறைய வாய்ப்பில்லை: அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்கம் தகவல்
புதிய நெல் வரத்து தொடங்கினாலும் அரிசி விலை குறைய வாய்ப்பில்லை: அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்கம் தகவல்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:47 PM
மதுரை: புதிய நெல் வரத்து தொடங்கியிருந்தாலும் சன்னரக அரிசியின் விலை உடனடியாக குறைய வாய்ப்பில்லை என தமிழ்நாடு அரிசி உரிமையாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து அச்சங்கத்தின் மாநில தலைவர் தினேஷ் சிங் தெரிவித்துள்ளதாவது:
ஆந்திரா, தெலுங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் புதிய நெல்லின் அறுவடை தொடங்கியுள்ளது. இதனால் சில ர கங்களின் அரிசி விலையில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அதேநேரம் புதிய நெல் வரத்து தொடங்கியிருப்பதாலேயே அரிசி விலை குறையாது.
தமிழகத்தில் சன்ன ரக அரிசியில் குறைந்தது மூன்று மாதங்களாவது பழையதை மக்கள் விரும்புகின்றனர். இதற்காக, அறுவடையான நெல்லை உரிய காலம் இருப்பு வைத்த பின்னரே சந்தைக்கு வழங்க வேண்டியுள்ளது.
எனவே, தற்போது அறுவடையாகும் நெல், உடனடியாக சந்தைக்கு வராது. எனவே, புதிய நெல் வரத்து அரிசி விலையை குறைக்காது. மழைக்காலத்தில் அறுவடையாகும் நெல்லை அரைப்பதற்கு கூடுதல் செலவும், அரிசி கிடைக்கும் அளவில் இழப்பும் ஏற்படுகிறது. அதனால் நெல் விலை குறையும் அதே விகிதத்தில் அரிசி உற்பத்தி செலவு குறையாது.
ஒருசில ரகங்களின் விலை குறைவதை ஒட்டுமொத்த அரிசி சந்தையின் விலை நிலவரமாக கருத முடியாது.
வரும் தை மாதத்தில் நெல் வரத்து அதிகரிக்கும்போது, அரிசி விலையில் மாற்றம் ஏற்படலாம்.
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.