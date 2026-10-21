விமான நிலைய முதலீடுகளை ஈர்க்க வெளிநாடுகளில் ‘ரோடு ஷோ’க்கள்: மத்திய அரசு திட்டம்
விமான நிலைய முதலீடுகளை ஈர்க்க வெளிநாடுகளில் ‘ரோடு ஷோ’க்கள்: மத்திய அரசு திட்டம்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 10:56 PM
புதுடில்லி: நாட்டின் 11 விமான நிலையங்களை தனியார்மயமாக்கும் திட்டத்திற்கு, பன்னாட்டு முதலீட்டாளர்களை ஈர்ப்பதற்காக வெளிநாடுகளில் ‘ரோடு ஷோ’ பிரசாரம் நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையம், முதன்முறையாக 11 விமான நிலையங்களை 50 ஆண்டு குத்தகை அடிப்படையில் தனியாருக்கு ஏலம் விட உள்ளது.
இதற்கான ஏலத்தொகுப்பில், வாரணாசியுடன் கயா மற்றும் குஷிநகர், அமிர்தசரஸுடன் காங்க்ரா, புவனேஸ்வருடன் ஹூப்ளி, ராய்பூருடன் அவுரங்காபாத் மற்றும் திருச்சியுடன் திருப்பதி விமான நிலையங்கள் இணைக்கப்பட உள்ளன. வரும் டிசம்பருக்குள் ஏல நடைமுறைகள் தொடங்கி, நடப்பு நிதியாண்டுக்குள் முடிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜி.எம்.ஆர்., அதானி குழுமங்கள் தவிர்த்து, ஜே.எஸ்.டபுள்யு., குழுமம் மற்றும் பிற வளைகுடா நாடுகளின் முதலீட்டு நிதியங்களும் இதில் பங்கேற்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன.
இந்நிலையில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக ‘ரோடு ஷோ’ பிரசாரங்களை துபாய், சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளில் நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.