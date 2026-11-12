ரூ.1.15 லட்சம் கோடி முதலீட்டுக்கு 112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்: தமிழக அரசு வழிகாட்டி நிறுவனம் அறிக்கை
ரூ.1.15 லட்சம் கோடி முதலீட்டுக்கு 112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்: தமிழக அரசு வழிகாட்டி நிறுவனம் அறிக்கை
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:12 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த மே மாதம் முதல் இதுவரை, 1.15 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டை ஈர்க்கும் வகையில், பல்வேறு நிறுவனங்களுடன், 112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை அரசின் வழிகாட்டி நிறுவனம் மேற்கொண்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியான வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் அறிக்கை:
தமிழகத்தில் முதலீட்டு உறுதிமொழிகள் வெறும் வாக்குறுதிகளாக மட்டும் இருப்பதில்லை. அவை, உண்மையான வளர்ச்சிக்கான தொடக்கமாக அமைகின்றன.
கடந்த மே முதல் இதுவரை தமிழகம், 112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் வாயிலாக, 1.15 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடுகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், 1.33 லட்சம் வேலைவாய்ப்பு உருவாகும் வாய்ப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதில், 83 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் செயலாக்கத்திற்கு வந்துள்ளன. இதன் வாயிலாக, 74.10 சதவீத ஒப்பந்தங்கள் செயலாக்கம் கண்டுள்ளன.
பல்வேறு தொழில் துறைகளிலும் முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை நடைமுறை முன்னேற்றமாக மாற்றி, உலகளாவிய மு தலீடுகளுக்கான விருப்பமான மாநிலமாக தமிழகம் தொடர்ந்து தனது நிலையை வலுப்படுத்தி வருகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.