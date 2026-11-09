தாவர புரத உற்பத்திக்கு ரூ.50 லட்சம் மானியம்: 400க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்
தாவர புரத உற்பத்திக்கு ரூ.50 லட்சம் மானியம்: 400க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:24 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், தாவர அடிப்படையிலான புரதம் உற்பத்தி செய்யும் தொழில் தொடங்க, அரசு வழங்கும் 50 லட்சம் ரூபாய் மானியத்தை பெற, 400க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர்.
கோழி இறைச்சி, மீன் உள்ளிட்ட அசைவ உணவு வகைகளில், புரத சத்துக்கள் அதிகம் இருப்பது போல், நிலக்கடலை, எள் உள்ளிட்ட எண்ணெய் வித்துகளில் கிடைக்கும் பிண்ணாக்குகளிலும் புரத சத்துக்கள் உள்ளன. இந்த புரதங்களை, சத்து மாவு போன்றவற்றை தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் வாங்குகின்றன.
தாவர அடிப்படையிலான புரதங்களுக்கு தேவை அதிகரித்து வருவதை அடுத்து, இதை உற்பத்தி செய்யும் தொழில் தொடங்க மானியம் வழங்கும் திட்டத்தை, தமிழக அரசின் ‘டி.என்.எபெக்ஸ்’ நிறுவனம் கடந்த மாதம் தொடங்கியது.
அதன்படி, தொழில் தொடங்குவதற்கான திட்ட செலவில் 35 சதவீதம் அல்லது அதிகபட்சம் 50 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் வழங்கப்படும். இதற்காக, 400க்கும் மேற்பட்ட தொழில்முனைவோர் விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, தொழில்முனைவோர் தரப்பில் தெரிவித்ததாவது:
கடந்த மாதம் விண்ணப்பம் செய்தாலும், டி.என்.எபெக்ஸ் தலைமை செயல் அதிகாரி பதவி காலியாக உள்ளதால், விண்ணப்பங்களை பரிசீலிப்பதில் தாமதம் செய்யப்படுகிறது. தகுதியான தொழில்முனைவோரை விரைவாக தேர்ந்தெடுத்து, மானியம் உள்ளிட்ட உதவிகள் கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு தெரிவித்தனர்.