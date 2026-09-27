﻿ ஈரோட்டில் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.6,200 கோடி கடன்

ADDED : செப் 27, 2026 04:04 AM
ஈரோடு: 'ஈடிசியா' எனப்படும் ஈரோடு மாவட்ட சிறு தொழில்கள் சங்கம் சார்பில், 'ஈடிசியா டெக் 2026' கண்காட்சி, ஈரோட்டில் நேற்று துவங்கியது. தலைவர் கந்தசாமி வரவேற்றார். கண்காட்சி சேர்மன் சரவணன், அறிமுக உரையாற்றினார்.
கண்காட்சியை துவக்கி வைத்து கலெக்டர் கந்தசாமி பேசியதாவது: இந்தியா வளர்ச் சி பாதையில் செல்ல முக்கிய காரணம் சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியே ஆகு ம். தமிழகத்தில் எம்.எஸ்.எம்.இ., வளர்ச்சி மிகவும் அதிகம்.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் நான்கில் ஒரு பங்கு மக்கள், எம்.எஸ்.எம்.இ.,க்குள் உள்ளனர். எம்.எஸ்.எம்.இ.,க்கு நடப்பாண்டு வங்கிகள், 14,000 கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க இலக்கு நி ர்ணயித்துள்ளன.
இதில் கடந்த மூன்று 3 மாதங்களில் மட்டும், 6,200 கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது. புதிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் ஈரோட்டிலும் அதிகமாக துவங்கி உள்ளனர். இந்தாண்டு, 300க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.
இவ்வாறு பேசினார்.
இன்று, நாளையும் கண்காட்சி, காலை, 10:00 முதல் இரவு, 7:00 மணி வரை நடக்கிறது. இதில், 150க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டால்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.