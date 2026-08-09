ரப்பர் விலை கிலோ ரூ.50 அதிகரித்தது எலாஸ்டிக் உற்பத்தி தொழில் பாதிப்பு
ரப்பர் விலை கிலோ ரூ.50 அதிகரித்தது எலாஸ்டிக் உற்பத்தி தொழில் பாதிப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 03:19 AM
திருப்பூர்: கேரளா, அசாம் மாநிலங்களில் கனமழையால் ரப்பர் உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், வரலாறு காணாத அளவுக்கு விலை உயர்ந்துள்ளது. இதன் விளைவாக, திருப்பூரில் எலாஸ்டிக் உற்பத்தி தொழில் கடும் நெருக்கடியை சந்தித்துள்ளது.
திருப்பூரில் 300 நிறுவனங்கள் ஆடை தயாரிப்புக்கு தேவையான எலாஸ்டிக் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளன. இந்த தொழிலுக்கு தேவையான ரப்பர் பெரும்பாலும் கேரளா, அசாமில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது.
எலாஸ்டிக் உற்பத்தியில் 40 சதவீதம் ரப்பரும், 60 சதவீதம் பாலியஸ்டர் நுாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மாதந்தோறும் 1,000 டன் ரப்பர் வாங்கப்படும் நிலையில், தீபாவளி சீசனில் அதன் தேவை 1,500 டன்னாக அதிகரிக்கும். கனமழையால் பல இடங்களில் ரப்பர் மரங்களும் சேதமடைந்து உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டது. இதனால் ஏற்பட்ட தட்டுப்பாட்டால், ஒரு கிலோ ரப்பரின் விலை 270ல் இருந்து 320 ரூபாய் ஆக உயர்ந்துள்ளது.திருப்பூர் எலாஸ்டிக் உற்பத்தியாளர்கள் சங்க தலைவர் கோவிந்தசாமி கூறுகையில், ''கடந்த 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு ரப்பர் விலை உயர்ந்துள்ளது.
மூலப்பொருள் தட்டுப்பாட்டால் தற்போது 30 சதவீத உற்பத்தி மட்டுமே நடைபெறுகிறது. தீபாவளி சீசன் தொடங்க உள்ள நிலையில் இந்த விலை உயர்வு தொழில்துறைக்கு கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தோனேசியா, தாய்லாந்து, மலேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து ரப்பர் இறக்குமதி செய்ய மத்திய அரசு அவசரகால வரிச்சலுகை வழங்க வேண்டும்,'' என்றார்.