தொடர் மழையால் குமரியில் ரப்பர் உற்பத்தி கடும் சரிவு
தொடர் மழையால் குமரியில் ரப்பர் உற்பத்தி கடும் சரிவு
UPDATED : அக் 27, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:24 PM
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்ந்து பெய்து வருவதால், மாவட்டத்தில் விவசாயம் சார்ந்த தொழிலான ரப்பர் உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர் மழையின் காரணமாக பெரிய மற்றும் சிறிய ரப்பர் தோட்டங்களில் பால்வடிக்கும் பணிகள் முழுமையாக முடங்கியுள்ளதாக துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தொழில்துறையில் பாதிப்பு:
மழைக்காலங்களில் பால்வடிப்பதற்காக ரப்பர் மரங்களில் பிளாஸ்டிக் உறைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், இடைவிடாத மழையால் அவை பலனளிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால் ரப்பர் பால் உற்பத்தி குறைந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகிறது. மூலப்பொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக, ரப்பர் ஷீட்களை பதப்படுத்தும் மற்றும் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகளுக்கான வினியோகம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியில் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதோடு, முதிர்ந்த ரப்பர் மரங்களை வெட்டி விற்பனை செய்யும் தொழிலிலும் மழை காரணமாக பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வருவாய் இழப்பும், கோரிக்கையும்:
உற்பத்தி முடங்கியுள்ளதால், ரப்பர் விவசாயிகளின் வருமானம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இத்தொழிலை நம்பியுள்ள ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் வேலைவாய்ப்பை இழந்துள்ளனர்.
அமைப்பு சார்ந்த பெரிய தோட்டங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு, மழைக்காலங்களில் வேலை இல்லாத நாட்களுக்கு குறிப்பிட்ட தொகை இழப்பீடாக வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், சிறு தோட்டங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு எவ்வித ஊதியமும் கிடைப்பதில்லை. எனவே, தொடர் மழையால் வாழ்வாதாரம் மற்றும் தினசரி வருவாயை இழந்துள்ள தங்களுக்கு, அரசு உரிய நிதி உதவி வழங்க வேண்டும் என சிறு ரப்பர் தோட்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.