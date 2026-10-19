ரஷ்ய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செப்டம்பரில் 13 சதவீதம் சரிவு
ரஷ்ய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செப்டம்பரில் 13 சதவீதம் சரிவு
UPDATED : அக் 20, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 19, 2026 06:54 PM
புதுடில்லி: செப்டம்பரில் நாட்டின் ரஷ்ய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி, முந்தைய மாதத்தை விட 13 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக, எரிசக்தி மற்றும் தூய காற்று ஆய்வு மையமான ‘கிரியா’ தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து ‘கிரியா’ மேலும் தெரிவித்ததாவது:
நாட்டின் முக்கிய கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் ரஷ்ய எண்ணெய் கொள்முதல் செப்டம்பரில் குறைந்துள்ளது.
ஜாம்நகர், பாரதீப் மற்றும் வடினார் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களிலும் கொள்முதல் சரிவு பதிவாகியுள்ளது. இருப்பினும், அந்த மாதத்தில் நாட்டிலேயே அதிக ரஷ்ய கச்சா எண்ணெயை வாங்கிய சுத்திகரிப்பு நிலையமாக வடினார் இருந்தது.
ரஷ்ய எண்ணெய் இறக்குமதி குறைந்தபோதிலும், அந்நாட்டின் எரிபொருட்களை அதிகம் வாங்கும் நாடுகளில் சீனா முதலிடத்திலும், இந்தியா இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளன.
செப்டம்பரில் இந்தியா வாங்கிய ரஷ்ய எரிபொருட்களின் மொத்த மதிப்பு 410 கோடி யூரோ; இந்திய மதிப்பில் கிட்டத்தட்ட 43,600 கோடி ரூபாய். இதில் பெரும்பகுதி கச்சா எண்ணெய்கும்.
தொடர்ந்து இரண்டாவது மாதமாக ரஷ்ய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி குறைந்துள்ளதுடன், ஏப்ரலுக்கு பிந்தைய குறைந்த அளவையும் செப்டம்பரில் எட்டியுள்ளது.
இவ்வாறு ‘கிரியா’ தெரிவித்துள்ளது.