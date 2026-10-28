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‘பாரத் டெக்ஸ்’ கூட்டமைப்பின் தலைவர் சக்திவேல்

‘பாரத் டெக்ஸ்’ கூட்டமைப்பின் தலைவர் சக்திவேல்

UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 28, 2026 10:54 PM

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UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 28, 2026 10:54 PM

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திருப்பூர்: ‘பாரத் டெக்ஸ்’ வர்த்தக கூட்டமைப்பின் புதிய தலைவராக, ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் (ஏ.இ.பி.சி.,) தலைவர் சக்திவேல் தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளார்.

டில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற கூட்டமைப்பின் 12வது நிர்வாகக்குழு கூட்டத்தில் இத்தேர்வு நடைபெற்றது. இது, 11 ஜவுளி ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய அமைப்புகளை உள்ளடக்கியது. இந்திய ஜவுளி மற்றும் ஆடை ஏற்றுமதியை மேம்படுத்தவும், சர்வதேச வர்த்தக தொடர்புகளை வலுப்படுத்தவும் செயல்படுகிறது. சக்திவேல் கூறுகையில், ‘‘உலக் சந்தையில் இந்தியாவின் ஜவுளி மற்றும் ஆடை துறையின் நிலையை வலுப்படுத்தவும், ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்தவும், சர்வதேச வர்த்தக தொடர்புகளை மேம்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’’ என்றார்.

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