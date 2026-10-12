மின்சார ஸ்கூட்டர்கள் விற்பனை 33% அதிகரிப்பு

UPDATED : அக் 13, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 12, 2026 11:14 PM
அதிகரித்து வரும் பெட்ரோல் விலை, கிட்டத்தட்ட பெட்ரோல் வாகனங்களுக்கான இணையான வாகன விலை, பராமரிப்பு செலவு குறைவு போன்ற காரணங்களால் கடந்த செப்., மாதத்தில் மின்சார ஸ்கூட்டர்களின் விற்பனை கடந்தாண்டை விட 33 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. அதாவது ஸ்கூட்டர்கள் விற்பனையில் மூன்றில் ஒன்று மின்சார ஸ்கூட்டராக உள்ளது என வாஹன் டேஷ்போர்டு வெளியிட்டுள்ள தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
pie chart
மின்சார ஸ்கூட்டர்களின் சந்தை பங்கு (செப்.,)
வகை – பங்கு
மின்சார ஸ்கூட்டர்கள்– 33%
பெட்ரோல் மற்றும் பிற ஸ்கூட்டர்கள்– 67%
மின்சார ஸ்கூட்டர்களின் வளர்ச்சி
2025– 22%
2026– 33%
வளர்ச்சி–11%
மின்சார ஸ்கூட்டர் வாகன பதிவு (செப்.,)
டி.வி.எஸ்., மோட்டார் – ஐ.கியூப் –54,000
பஜாஜ் ஆட்டோ – சேட்டக் – 48,500
விலை ஒப்பீடு (ரூபாயில்)
டி.வி.எஸ்., ஐகியூப் – 1.02 லட்சம்
ஹோண்டா ஆக்டிவா 110 டி.எல்.எக்ஸ்.– 1.02 லட்சம் (ஆன் ரோடு விலை)
பி.எம். இ-டிரைவ் திட்டம் (ரூபாயில்)
மின்சார இருசக்கர வாகனங்களுக்கு அதிகபட்ச மானியம் – 5,000