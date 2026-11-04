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கும்பகோணம்: சிட்டி யூனியன் வங்கியின் செயல் இயக்குநராக, ரிசர்வ் வங்கியின் ஒப்புதலுடன், சங்கரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மூன்று ஆண்டுளுக்கு வங்கியின் முழுநேர செயல் இயக்குநராக சங்கரன் பதவி வகிப்பார்.
கும்பகோணத்தை தலைமையிடமாக கொண்ட, இவ்வங்கியின் செயல் தலைவராக பணியாற்றி வரும் இவர், புதிய பொறுப்பின் வாயிலாக, வங்கியின் உயர் நிர்வாகத்தில் முக்கிய பங்காற்ற உள்ளார். இந்த நியமனம் சிட்டி யூனியன் வங்கியின் நிர்வாக கட்டமைப்பிலும், வங்கியின் வளர்ச்சி பாதையிலும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக இருக்கும் என வங்கி தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 1995ல் இவ்வங்கியில் கிளர்க் பணியில் சேர்ந்த சங்கரன், பல்வேறு பணிகளில் சிறப்பாக பணியாற்றி, பதவி உயர்வுகளை பெற்று தற்போது செயல் இயக் குநராக உயர்ந் துள்ளார்.
சிட்டி யூனியன் வங்கியின் செயல் இயக்குநர் ஆகிறார் சங்கரன்
சிட்டி யூனியன் வங்கியின் செயல் இயக்குநர் ஆகிறார் சங்கரன்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:08 PM
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கும்பகோணம்: சிட்டி யூனியன் வங்கியின் செயல் இயக்குநராக, ரிசர்வ் வங்கியின் ஒப்புதலுடன், சங்கரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மூன்று ஆண்டுளுக்கு வங்கியின் முழுநேர செயல் இயக்குநராக சங்கரன் பதவி வகிப்பார்.
கும்பகோணத்தை தலைமையிடமாக கொண்ட, இவ்வங்கியின் செயல் தலைவராக பணியாற்றி வரும் இவர், புதிய பொறுப்பின் வாயிலாக, வங்கியின் உயர் நிர்வாகத்தில் முக்கிய பங்காற்ற உள்ளார். இந்த நியமனம் சிட்டி யூனியன் வங்கியின் நிர்வாக கட்டமைப்பிலும், வங்கியின் வளர்ச்சி பாதையிலும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக இருக்கும் என வங்கி தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 1995ல் இவ்வங்கியில் கிளர்க் பணியில் சேர்ந்த சங்கரன், பல்வேறு பணிகளில் சிறப்பாக பணியாற்றி, பதவி உயர்வுகளை பெற்று தற்போது செயல் இயக் குநராக உயர்ந் துள்ளார்.