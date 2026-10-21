விஜயவாடாவில் ‘சரஸ் மேளா’ 34 மாநிலங்களை சேர்ந்த 1,500 பெண்கள் பங்கேற்பு: கிராமப்புற பெண்கள் தொழில்களுக்கு தேசிய சந்தை
விஜயவாடாவில் ‘சரஸ் மேளா’ 34 மாநிலங்களை சேர்ந்த 1,500 பெண்கள் பங்கேற்பு: கிராமப்புற பெண்கள் தொழில்களுக்கு தேசிய சந்தை
UPDATED : அக் 21, 2026 05:10 PM
ADDED : அக் 21, 2026 05:06 PM
புதுடில்லி: கிராமப்புற பெண்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களை தேசிய அளவிலான சந்தைக்கு கொண்டு செல்லும் நோக்கில், ‘சரஸ் மேளா’ விஜயவாடாவில் நடைபெற்று வருகிறது.
இதுகுறித்து பி.ஐ.பி., தெரிவித்துள்ளதாவது:
மத்திய அரசின் ‘தீன்தயாள் அந்த்யோதய யோஜனா’– தேசிய கிராமப்புற வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் நடத்தப்படும் இந்த மேளா, டில்லியை தாண்டி வெளிமாநிலத்தில் நடைபெறும் முதல் தேசிய சரஸ் மேளாவாகும். விஜயவாடா புன்னமி காட் பகுதியில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சி, அக்.31ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
இதில் 34 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களை சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட 1,500 சுயஉதவி குழு பெண்கள், 650க்கும் மேற்பட்ட அரங்குகளில் தங்களது தயாரிப்புகளை காட்சிப்படுத்தி, நேரடியாக விற்பனை செய்து வருகின்றனர். கைத்தறி, கைவினைபொருட்கள், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், இயற்கை பொருட்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தயாரிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்த கண்காட்சியில் விற்பனைக்கு மட்டும் அல்லாமல், புதிய வாங்குபவர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படுத்தவும், வாடிக்கையாளர் விருப்பங்களை அறியவும், சந்தை வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்தவும் உதவுகிறது. பேக்கிங், பிராண்டிங், மின் வணிகம், சமூக ஊடக சந்தைப்படுத்தல் உள்ளிட்டவற்றில் பயிற்சிகளும் வழங்கப்படுகின்றன. வங்கி கடன், தரச்சான்று, தொழில்நுட்ப உதவி மற்றும் அரசு திட்டங்கள் குறித்த வழிகாட்டுதல்களும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கின்றன.
இவ்வாறு பி.ஐ.பி., தெரிவித்துள்ளது.