போக்குவரத்து நிறுவனங்களுக்கு ‘ஸெட்’ சான்றிதழ்: மத்திய அரசு ஆலோசனை
போக்குவரத்து நிறுவனங்களுக்கு ‘ஸெட்’ சான்றிதழ்: மத்திய அரசு ஆலோசனை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:39 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:36 AM
லாரி போக்குவரத்து உள்ளிட்ட சேவை துறைகளில் செயல்படும் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கும், 'ஸெட்' தரச்சான்றிதழ் வழங்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியான தகவல்:
தற்போது, உற்பத்தித் துறை நிறுவனங்களுக்கு 'ஸெட்' என்ற தரச்சான்றிதழ் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதை போக்குவரத்து, தங்கும் விடுதிகள், உணவகங்கள், சுற்றுலா நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட சேவைத் துறைகளுக்கும் விரிவுபடுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சேவைகளை குறித்த நேரத்தில் வழங்குதல், தரத்தை பராமரித்தல், வாடிக்கையாளர் சேவை, நிறுவன நிர்வாகம் உள்ளிட்ட 20 அம்சங்களின் அடிப்படையில் சான்றிதழ் வழங்குவதற்கான விதிகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், சிறு ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு ஏற்றுமதி ஆவணங்கள், பொருட்கள் எங்கிருந்து வந்தன என்பதற்கான ஆதாரம், அவற்றை கண்காணிக்கும் வசதி உள்ளிட்ட கூடுதல் தர விதிகளும் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன. இதனால், சிறு நிறுவனங்களின் சேவைத் தரத்தை உயர்த்தி, சர்வதேச வர்த்தகத்தில் போட்டியிடும் திறனை அதிகரிக்க முடியும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.