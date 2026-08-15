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சென்னை: சர்வதேச நெருக்கடி நிலையால் ஏற்பட்ட பாதிப்பை எதிர்கொள்ள சிறு, குறுந்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பிணையில்லாமல், 25 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள படித்த இளைஞர்கள் சுய வேலை தொடங்கி, தொழில்முனைவோராக மாறுவதற்கு, அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம், புதிய தொழில்முனை வோர் மற்றும் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டு திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்துகிறது. அத்திட்டங்களில் மானியத்துடன் கூடிய, வங்கி கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டங்களில் கடன் பெற்றவர்கள் உற்பத்தி, சேவை, வர்த்தகம் சார்ந்த து றைகளில் பல்வேறு தொழில்களை தொடங்கியுள்ளனர்.
தற்போது, 25 லட்சம் ரூபாய் வரை பிணையில்லாமல் கடனுதவி வழங்கும் புதிய திட்டத்தை தொடங்க, அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
பிணையின்றி சிறுதொழில் கடன்; ரூ.25 லட்சம் வரை வழங்க திட்டம்
பிணையின்றி சிறுதொழில் கடன்; ரூ.25 லட்சம் வரை வழங்க திட்டம்
ADDED : ஆக 15, 2026 06:48 AM
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சென்னை: சர்வதேச நெருக்கடி நிலையால் ஏற்பட்ட பாதிப்பை எதிர்கொள்ள சிறு, குறுந்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பிணையில்லாமல், 25 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள படித்த இளைஞர்கள் சுய வேலை தொடங்கி, தொழில்முனைவோராக மாறுவதற்கு, அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம், புதிய தொழில்முனை வோர் மற்றும் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டு திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்துகிறது. அத்திட்டங்களில் மானியத்துடன் கூடிய, வங்கி கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டங்களில் கடன் பெற்றவர்கள் உற்பத்தி, சேவை, வர்த்தகம் சார்ந்த து றைகளில் பல்வேறு தொழில்களை தொடங்கியுள்ளனர்.
தற்போது, 25 லட்சம் ரூபாய் வரை பிணையில்லாமல் கடனுதவி வழங்கும் புதிய திட்டத்தை தொடங்க, அரசு முடிவு செய்துள்ளது.