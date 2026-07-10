வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் முதலீட்டை ஈர்க்க முயற்சி வழிகாட்டி நிறுவனத்தில் தனி பிரிவு
வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் முதலீட்டை ஈர்க்க முயற்சி வழிகாட்டி நிறுவனத்தில் தனி பிரிவு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:39 AM
சென்னை: வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களின் முதலீடுகளை ஈர்க்க, தமிழக அரசின் வழிகாட்டி நிறுவனத்தில், தனி முதலீட்டு மேம்பாட்டு பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் பெரிய தொழில் நிறுவனங்களின் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் பணியில், தொழில்துறையின் கீழ் இயங்கும் வழிகாட்டி நிறுவனம் செயல்படுகிறது. தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பலர், வெளிநாடுகளில் பெரிய நிறுவனங்களின் உயரதிகாரிகளாக உள்ளனர்; மேலும், தாங்கள் சொந்தமாக ஐ.டி., உள்ளிட்ட நிறுவனங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
எனவே, தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களின் முதலீட்டை ஈர்க்கும் வகையில் ஆதரவு அளிக்க, வெளிநாடு வாழ் தமிழ் முதலீட்டு மேம்பாட்டு பிரிவை, வழிகாட்டி நிறுவனம் அமைத்துள்ளது.
ஒற்றைச்சாளர முறையில் அனுமதிகள், மாவட்ட அளவிலான தொடர்பு, அரசு சலுகைகள் வாயிலாக, உலகத் தமிழர்களை தமிழகத்தின் வளர்ச்சி பயணத்தில் இணைக்க, இந்த பிரிவு ஒரு தளமாக செயல்படும். இது தொடர்பான கூடுதல் விபரங்களை, www.investingintamilnadu.com இணையதளம் மற்றும் 18002583878 கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.