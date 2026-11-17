கடலுாரில் கப்பல் கட்டும் தளம்: நிறுவன முதலீடுகளுக்கு அழைப்பு
கடலுாரில் கப்பல் கட்டும் தளம்: நிறுவன முதலீடுகளுக்கு அழைப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 11:00 PM
சென்னை: “துாத்துக்குடி மற்றும் கடலுாரில் கப்பல் கட்டும் தொழில் குழுமங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. உலகளாவிய கப்பல் கட்டும் நிறுவனங்கள் தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய வர வேண்டும்,” என, தமிழக அரசின் வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் தீபக் ஜேக்கப், பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
இந்திய கப்பல் கட்டுமான முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு, டில்லியில் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. இந்த மாநாட்டில், பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து கப்பல் கட்டும் தொழில் நிறுவனங்கள் பங்கேற்றுள்ளன. இதில், நேற்று பேசிய தீபக் ஜேக்கப், “தமிழக கப்பல் கட்டும் துறையில் முதலீடு செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு அரசின் சார்பில் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கப்படும்.
உலகளாவி ய நிறுவனங்கள் மற்றும் கடல்சார் உபகரணங்கள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள், தங்களது உற்பத்தி ஆ லைகளை அமைத்து, முதலீடு செய்ய வேண்டும்,” என்றார்.