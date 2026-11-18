விண்வெளி உதிரிபாகங்கள் தட்டுப்பாடு உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு
விண்வெளி உதிரிபாகங்கள் தட்டுப்பாடு உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 05:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:16 PM
இந்திய விண்வெளி நிறுவனங்களுக்கு தேவையான மின்னணு உதிரிபாகங்களை வெளிநாடுகளிலிருந்து பெறுவதில் நீண்ட கால தாமதம் ஏற்பட்டு வருவதால், அவற்றை உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்க சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகியுள்ளன.
பெங்களூரில் நடைபெற்ற தொழில்நுட்ப மாநாட்டில், விண்வெளி நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் இதுகுறித்து தெரிவித்ததாவது:
விண்வெளி சாதனங்கள் தயாரிப்புக்கு தேவையான செமிகண்டக்டர்கள், ஐ.சி.,க்கள் மற்றும் பிரத்யேக மின்னணு சிப்புகளுக்கு வெளிநாடுகளை சார்ந்திருக்க வேண்டியுள்ளது.
இவை கிடைப்பதில் ஏற்படும் தாமதத்தால், இரண்டு ஆண்டுகளில் முடிக்க வேண்டிய திட்டங்களுக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் வரை ஆகலாம். இதை தவிர்க்க, விண்வெளி துறைக்கு தேவையான உதிரிபாகங்களை உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்க இந்திய நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டும்.
இவ்வாறு தெரிவித்தனர்.
உள்நாட்டு தயாரிப்பு
விண்வெளி துறைக்கு தேவையான சில உதிரிபாகங்களை பெற, 52 வாரங்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. இத்தகைய தாமதம், சர்வதேச நிறுவனங்களுடன் போட்டியிடுவதில் சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது. இதை தவிர்க்க, விண்வெளி உதிரிபாகங்களை உள்நாட்டிலேயே தயாரிப்பதில் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் கவனம் செலுத்தலாம். இத்துறையில் அவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உள்ளன.
- லோகேஷ் கப்டால், இணை நிறுவனர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி, வியோம் ஐ.சி.,