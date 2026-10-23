தொழில் பூங்காக்களில் மனையை தேர்ந்தெடுக்க ‘3டி’ வசதியை அறிமுகம் செய்கிறது ‘சிப்காட்’
தொழில் பூங்காக்களில் மனையை தேர்ந்தெடுக்க ‘3டி’ வசதியை அறிமுகம் செய்கிறது ‘சிப்காட்’
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 10:44 PM
சென்னை: தமிழகம் முழுதும் உள்ள தொழில் பூங்காக்களை முதலீட்டாளர்கள் டிஜிட்டல் வாயிலாக, ‘3டி’ முப்பரிமாண முறையில் பார்வையிட்டு எளிதாக தேர்ந்தெடுக்கும் வசதியை, ‘சிப்காட்’ நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.
தமிழகத்தில் பெரிய நிறுவனங்கள் தொழில் தொடங்க, சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கூடிய தொழில் பூங்காக்களை, ‘சிப்காட்’ எனப்படும் தமிழக தொழில் முன்னேற்ற நிறுவனம் அமைக்கிறது.
தற்போது, 27 மாவட்டங்களில், 54 தொழில் பூங்காக்களை உருவாக்கியுள்ளது. மேலும், 44 தொழில் பூங்காக்களை உருவாக்கி வருகிறது. இவை, பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருப்பதால், முதலீட்டாளர்கள் நேரில் சென்று மனைகளை தேர்வு செய்ய தாமதமாகிறது.
எனவே, தொழில் பூங்காக்களில் உள்ள மனைகளை விரைவாகவும், வெளிப்படையாகவும் ஒதுக்கீடு செய்யவும், பூங்கா அமைப்பு, உட்கட்டமைப்பு பணிகள் தொடர்பான தகவல்களை முதலீட்டாளர்கள் டிஜிட்டல் முறையில் எளிதாக தெரிந்து கொள்ளவும், ‘3டி’ முறையில் காட்சிப் படுத்தும் வசதியை உருவாக்கும் வகையில் டிஜிட்டல் தளத்தை சிப்காட் மேம்படுத்த உள்ளது.
இதற்காக, ஒவ்வொரு தொழில் பூங்காவையும், ‘ட்ரோன்’ வாயிலாக வானில் இருந்து பல விதமாக புகைப்படம் எடுக்க, ‘ட்ரோன்’ ஆப்பரேட்டர்களை நியமிக்கும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.