செய்யூர் மின் திட்ட நிலத்தில் சுற்றுலா தொழில் பூங்கா தீம் பார்க், ரிசார்ட் அமைக்கிறது 'சிப்காட்'
செய்யூர் மின் திட்ட நிலத்தில் சுற்றுலா தொழில் பூங்கா தீம் பார்க், ரிசார்ட் அமைக்கிறது 'சிப்காட்'
ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:14 AM
சென்னை: செங்கல்பட்டு மாவட்டம் செய்யூரில் அனல் மின் நிலையத்திற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தில், 'தீம் பார்க், ரிசார்ட்'களுடன் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாத சுற்றுலா தொழில் பூங்காவை, 'சிப்காட்' நிறுவனம் அமைக்க உள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் செய்யூரில், பொது - தனியார் பங்கேற்பு வாயிலாக, 26,000 கோடி ரூபாயில், 4,000 மெகா வாட் திறனில் அனல் மின் நிலையம் அமைக்க மத்திய மின் துறை முடிவு செய்தது. இதற்காக, செய்யூர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் வருவாய் துறை வாயிலாக நிலம் கையகப்படுத்தும் பணியை, தமிழக மின் வாரியம் மேற்கொண்டது.
அங்கு, மின் நிலையம் அமைக்கும் கட்டுமான பணிக்கு, கூட்டு நிறுவனத்தை தேர்வு செய்ய, 2013ல் மத்திய அரசு, 'டெண்டர்' கோரியது. டெண்டர் நிபந்தனையை தளர்த்த தனியார் நிறுவனங்கள் கோரின. அதை ஏற்காததால், டெண்டரில் இருந்து தனியார் நிறுவனங்கள் விலகியதால், 2014ல் டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டது.
செய்யூர் திட்டம் கைவிடப்பட்டதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது. அதற்காக கையகப்படுத்தியுள்ள, 850 ஏக்கர் தொழில் பூங்கா அமைக்க, 'சிப்காட்' எனப்படும் தமிழக தொழில் முன்னேற்ற நிறுவனத்திடம், 2025ல் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
அங்கு, 'தீம் பார்க்', 'ரிசார்ட்' போன்றவற்றுடன் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத சுற்றுலா தொழில் பூங்கா அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கு ஏற்ப, அங்கு முதலீடுகளை ஈர்க்க தொழில் நிறுவனங்களுடன், தமிழக வழிகாட்டி நிறுவனம் பேச்சு நடத்தி வருகிறது.