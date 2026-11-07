தேசிய அளவில் கடன் சரிந்தாலும் தமிழகத்தில் சிறுகடன் நிலுவை உயர்வு
தேசிய அளவில் கடன் சரிந்தாலும் தமிழகத்தில் சிறுகடன் நிலுவை உயர்வு
UPDATED : நவ 08, 2026 03:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 07:16 PM
மும்பை: நம் நாட்டில் சிறுகடன் நிறுவனங்களின் மொத்த கடன் நிலுவை குறைந்துள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் மட்டும் அது முந்தைய காலாண்டைவிட அதிகரித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, கடன் தகவல் நிறுவன மான 'கிரிப் ஹை மார்க்' வெளியிட்டுள்ள, செப்டம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைந்த காலாண்டுக்கான ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
குறைந்த வருவாய் கொண்ட குடும்பங்கள், சிறு வியாபாரிகள் உள்ளிட்டோருக்கு வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் வழங்கும் சிறுகடன்களின் எண்ணிக்கை, நாடு முழுதும் குறைந்துள்ளது. புதிய கடன் வழங்கலும் முந்தைய காலாண்டை விட சரிந்துள்ளது.
எனினும், தமிழகத்தில் சிறுகடன் நிலுவை அதிகரித்துள்ளது. மேலும், தவணை செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்படும் கடன்களின் விகிதமும் சற்று குறைந்துள்ளது. தேசிய அளவிலும் நீண்ட நாட்களாக தவணை செலுத்தப்படாத கடன்களின் விகிதம் அதிகரித்துள்ளது.
இவ்வாறு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.