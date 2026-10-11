ஓசூர் தனியார் தொழிற்பேட்டையில் இதுவரை 80 நிறுவனங்கள் பதிவு
ஓசூர் தனியார் தொழிற்பேட்டையில் இதுவரை 80 நிறுவனங்கள் பதிவு
UPDATED : அக் 12, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 11, 2026 10:34 PM
ஓசூர்: தமிழக அரசின் நிதியுதவியுடன், 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், தனியார் தொழிற்பேட்டை ஓசூரில் உருவாக உள்ளது. அதில், 80 நிறுவனங்கள் இதுவரை பதிவு செய்துள்ளன.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் பகுதியில் சிப்காட், 1, 2 மற்றும் சிட்கோ தொழிற்பேட்டைகள் உள்ளன. இங்கு, 3,000க்கும் மேற்பட்ட சிறு, குறு, நடுத்தர தொழிற்சாலைகள், பெரிய நிறுவனங்கள் இயங்குகின்றன. சூளகிரி அருகே மூன்றாவது சிப்காட் அமைக்கப்பட்டு அங்கும் நிலங்கள் அனைத்தும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு விட்டன. இதனால் ‘ஹோஸ்மியா இன்டஸ்ரியல் பார்க்’ தனியார் நிறுவனம் சார்பில், பேரண்டப்பள்ளி அருகே தாசேப்பள்ளி பகுதியில், 40 ஏக்கர் பரப்பளவில் தொழிற்பேட்டை உருவாக்கப்படுகிறது.
இங்கு நிலங்கள் வாங்க, 80 நிறுவனங்கள் பதிவு செய்துள்ளன. மொத்தம், 200 தொழிற்சாலைகள் பயன்பெறும் வகையில் தொழிற்பேட்டை உருவாக்கப்படுகிறது. இங்கு உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை செய்ய, தமிழக அரசு, 16 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளது. அடுத்தாண்டு தொழிற்பேட்டை பயன்பாட்டிற்கு வர உள்ளது. இதன் வாயிலாக, 5,000 பேருக்கு நேரடி வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
இதுகுறித்து ஓசூர் ஹோஸ்மியா சங்க தலைவர் முருகேசன் கூறியதாவது:
ஓசூரில் சிறு மற்றும் குறுந்தொழிற்சாலைகள் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல, 40 ஏக்கர் பரப்பளவில், நவீன தனியார் தொழிற்பேட்டை அமைக்கும் திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் உதிரிபாக உற்பத்தி, இயந்திர உற்பத்தி, தொழில்நுட்ப சேவைகள் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.