சிறுதொழிலில் வீணாகும் மின்சாரம் தடுக்க விரைவில் ஆலோசகர்கள்: நியமிக்கிறது ‘பேம்’ டி.என்., நிறுவனம்
சிறுதொழிலில் வீணாகும் மின்சாரம் தடுக்க விரைவில் ஆலோசகர்கள்: நியமிக்கிறது ‘பேம்’ டி.என்., நிறுவனம்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 07:16 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு, ‘கார்பன்’ வெளியேற்றத்தை தடுப்பது, மின்சாரத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்துவது தொடர்பாக அரசு ஆலோசனை வழங்க, மண்டல அளவில் ஆலோசகர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.
எம்.எஸ்.எம்.இ., நிறுவனங்களின் மொத்த உற்பத்தி செலவில் மின்சாரத்தின் பங்கு, 15 – 30 சதவீதமாக உள்ளது. மின்சார கட்டணத்தை குறைக்குமாறு தொடர்ந்து அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன.
தற்போது, கார்பன் வெளி யேற்றம் தடுப்பு, மின்சாரத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்துவது உள்ளிட்டவை தொடர்பாக சிறு, குறுந்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசின், ‘பேம் டி.என்’ நிறுவனம் ஆலோ சனை வழங்க உள்ளது.
இதுகுறித்து, சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
சிறு, குறுந்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மின் பயன்பாட்டால் அதிக செலவாகிறது.
அந்நிறுவனங்களின் ஆலைகளில் மின்சாரத்தை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்ய மின் சிக்கனம், மின்சாரம் வீணாகும் முறைகள், கார்பன் வெளியேற்றத்தை தடுக்க செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கை உள்ளிட்டவை தொடர்பாக, சென்னை, மதுரை, கோவை, கடலுார், திருச்சியை மண்டலமாக உள்ளடக்கி, தலா ஒரு ஆலோசகர் நியமிக்கப்பட உள்ளார்.
ஒரு மண்டலத்தின் கீழ் ஐந்து – ஆறு மாவட்டங்கள் வரும். அவர்கள், தங்கள் மண்டலங்களில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்களை அழைத்தும், ஆலைகளுக்கு சென்றும் ஆலோசனைகளை வழங்குவர். தற்போது, ஆலோசகர்களை தேர்வு செய்யும் பணி தொடங்கியுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.