ஸ்டார்ட்- அப் வழிகாட்டி ! முதலீடு, கடன் பொறுப்பு, வரிச்சலுகைக்கு எந்த நிறுவன பதிவு சிறந்தது
ஸ்டார்ட்- அப் வழிகாட்டி ! முதலீடு, கடன் பொறுப்பு, வரிச்சலுகைக்கு எந்த நிறுவன பதிவு சிறந்தது
UPDATED : நவ 03, 2026 04:45 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:37 PM
தொழில் தொடங்குவதற்கு முன்பே நிறுவனத்தின் சட்ட வடிவத்தை முடிவு செய்வது முக்கியம். ஆரம்ப செலவை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாமல், எதிர்கால முதலீடு, தொழில் கடன்களுக்கான பொறுப்பு, அரசின் அங்கீகாரம் ஆகியவற்றையும் கவனிக்க வேண்டும்.
சிறிய அளவில் தனியாக தொழில் நடத்த
தனிநபர் நிறுவனம் ஏற்றதாக இருக்கலாம். தொடங்குவதற்கான நடைமுறைகள் எளிமையானவை. ஆனால், தொழில் கடன்களுக்கு உரிமையாளரின் தனிப்பட்ட சொத்துகளும் பொறுப்பாகலாம்.
இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோர் இணைந்து நடத்த
கூட்டுதாரர் நிறுவனத்தை (பார்ட்னர்ஷிப் ) தேர்வு செய்யலாம். முதலீடு, லாப பகிர்வு, நிர்வாக பொறுப்புகளை ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடுவது அவசியம். பொதுவாக, தொழில் கடன்களுக்கு கூட்டுதாரர்களும் தனிப்பட்ட பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
கூட்டாக நடத்தி தனிப்பட்ட பொறுப்பை கட்டுப்படுத்த
வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புள்ள கூட்டுதாரர் நிறுவனமான 'எல்.எல்.பி.,' அமைப்பை தேர்வு செய்யலாம். இது தனித்த சட்ட அடையாளம் கொண்டது. கூட்டுதாரர்களின் பொறுப்பு பொதுவாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும். கணக்கு மற்றும் ஆண்டறிக்கை தொடர்பான சட்ட நடைமுறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும்.
வெளி முதலீட்டாளர்களிடம் பங்கு முதலீடு பெற
பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் பொருத்தமாக இருக்கலாம். நிறுவனப் பங்குகளை வழங்கி முதலீடு திரட்ட முடியும். ஆனால், நிர்வாகம், கணக்கு தணிக்கை மற்றும் ஆண்டுதோறும் ஆவணங்களை தாக்கல் செய்வது உள்ளிட்ட சட்ட நடைமுறைகள் அதிகம்.
அரசின் அங்கீகாரத்தில் முக்கிய வேறுபாடு
டி.பி.ஐ.ஐ.டி., அங்கீகாரம்:
தனிநபர் நிறுவனங்கள் தகுதி பெறாது. பிரைவேட் லிமிடெட், பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுதாரர் நிறுவனம், எல்.எல்.பி., ஆகியவை பிற நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்தால் விண்ணப்பிக்கலாம்.
80-ஐ.ஏ.சி., வரிச்சலுகை:
தகுதியான பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் எல்.எல்.பி., நிறுவனங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். டி.பி.ஐ.ஐ.டி., அங்கீகாரம் பெற்றாலே வரிச்சலுகை தானாக கிடைக்காது.
பதிவு செய்வதற்கு முன் கவனிக்க
நிறுவனத்தின் உரிமைப் பங்கு, முதலீட்டாளர்களுக்கான உரிமைகள், லாபப் பகிர்வு, தொழிலில் இருந்து விலகும் நடைமுறை ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.