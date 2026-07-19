﻿ 'ஸ்டார்ட் அப்' நிறுவனங்கள் கோவையில் 2,000 ஆனது

ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:21 AM
கோவை: ''கோவையில் கடந்த 2020ல் 274 ஆக இருந்த 'ஸ்டார்ட் அப்'களின் எண்ணிக்கை தற்போது 2,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது,'' என, எம்.எஸ்.எம்.இ., துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா தெரிவித்தார்.
தமிழக அரசின் 'ஸ்டார்ட் அப் டி.என்.' சார்பில் 'வளரும் தமிழகம்' என்ற தலைப்பில் புத்தொழில் துவங்குவோர், ஏற்கனவே துவங்கியோர் உடன், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா சந்திப்பு நிகழ்ச்சி, தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலையில் நேற்று நடந்தது.
இதில், அமைச்சர் மதன் ராஜா பேசுகையில், '' கடந்த 2020ல் 274 ஆக இருந்த 'ஸ்டார்ட் அப்' நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை தற்போது கோவையில் 2,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
''நகரங்களில் மட்டுமின்றி ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் 'ஸ்டார்ட் அப்' நிறுவனங்கள் உருவாக வேண்டும்; அதுவே நமது நிலையான வளர்ச்சி. உலகத் தரமான தயாரிப்புகள் கிராமங்களில் இருந்தும் உருவாக வேண்டும்” என்றார்.
தற்போது 8 சதவீத 'ஸ்டார்ட் அப்'கள் மட்டுமே நீண்டகால வெற்றி பெறுகின்றன 2036ல் 50% ஸ்டார்ட் அப்கள் நிலையான நிறுவனங்களாக வளர வேண்டும் என்பதே அரசின் இலக்கு.