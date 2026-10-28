‘கேமிங்’ தொழிலில் மாணவர்கள் ஈடுபட ‘எல்காட்’ வாயிலாக ஊக்கமளிக்கப்படும்: அமைச்சர் குமார் தகவல்
‘கேமிங்’ தொழிலில் மாணவர்கள் ஈடுபட ‘எல்காட்’ வாயிலாக ஊக்கமளிக்கப்படும்: அமைச்சர் குமார் தகவல்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 10:54 PM
சென்னை: “கேமிங் தொழிலில் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன; தமிழக கல்லுாரிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் கேமிங் தொழில் தொடங்க ஊக்குவிக்கப்படுவர்,” என, தமிழக அரசின் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சர் குமார் தெரிவித்தார்.
தமிழக அரசின், ‘எல்காட்’ எனப்படும் தமிழக மின்னணு நிறுவனம் மற்றும், ‘கேம் டெவலப்பர் அசோசியேஷன் ஆப் இந்தியா’ சார்பில், 18வது, ‘இந்தியா கேம் டெவலப்பர்’ மாநாடு, சென்னையில் நேற்று தொடங்கியது.
இதை, அமைச்சர் குமார் நேற்று தொடங்கி வைத்தார். நிகழ்ச்சியில், துறை செயலர் அதுல் ஆனந்த், எல்காட் நிர்வாக இயக்குநர் விஷ்ணு சந்திரன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
வரும், 31ம் தேதி வரை நடக்கும் மாநாட்டில், நாடு முழுதும் இருந்து கேமிங் தொழில் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்க உள்ளனர். டிஜிட்டல் விளையாட்டுகள் தொடர்பாக, 158 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
அமைச்சர் குமார் கூறியதாவது:
இந்தியா, கேமிங் துறையில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைவதற்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்த துறையில் அதிகளவில் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகி வருகின்றன.
தமிழகத்தில் கேமிங் தொழிலில் கல்லுாரி மாணவர்கள் ஈடுபடுவதை ஊக்குவிக்க கல்லுாரிகளில், ‘வைபை’ எனப்படும் கம்பியில்லா இணையதள வசதி வழங்கப்படும். ‘ஸ்டுடியோ’ உள்ளிட்ட நவீன தொழில்நுட்ப ஆய்வகங்கள் ஏற்படுத்தப்படும். இந்த பணிகளை, ‘எல்காட்’ ஒருங்கிணைக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.