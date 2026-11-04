சர்க்கரை விலை கிலோவுக்கு ரூ.4 உயர்வு

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ADDED : நவ 04, 2026 10:58 PM
புதுடில்லி: கடந்த ஒரு மாதத்தில் சர்க்கரை விலை மொத்த விற்பனையில் 55.40 ரூபாயாகவும், சில்லரை விற்பனையில் 59.50 ரூபாயாகவும் உயர்ந்துள்ளது. அதா வது கிலோவுக்கு 4 ரூபாய்க்கு மேல் உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய நுகர்வோர் விவ கார துறை வெளியிட்டுள்ள தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து தரவில் தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது சர்க்கரை விலை கிலோவுக்கு 12 முதல் 13 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் சில்லரை விற்பனையில் கிலோ 46.50 ரூபாயாகவும் மொத்த விற்பனையில் 43.20 ரூபாயாகவும் இருந்தது. கடந்த 2025 – 26 கரும்பு அரவை பருவத்தில் சர்க்கரை உற்பத்தி எதிர்பார்த்த அளவைவிட குறைந்ததே விலை உயர்வுக்கு முக்கிய காரணம்.
அதேபோல் பண்டிகை கால தேவை அதிகரிப்பு, வறட்சி, சர்வதேச சந்தையில் வரத்து குறைவு மற்றும் பதுக்கல் ஆகியவையும் விலை உயர்வுக்கு காரணமாக உள்ளன.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.