அரிசி ஆலைகளின் லாபத்தை உயர்த்த ஆலோசனை

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ADDED : அக் 05, 2026 11:24 PM
புதுடில்லி: அரிசி பொருளாதாரம் ஆண்டுக்கு சுமார் 6 லட்சம் கோடி ரூபாய் மொத்த விற்பனை மதிப்பை கொண்டுள்ள நிலையில், அரிசி ஆலைகளின் லாபத்தை உயர்த்துவதற்கான வழி முறைகள் குறித்து டில்லியில் நடைபெறும் பாரத் சர்வதேச அரிசி மாநாட்டில் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாக இந்திய அரிசி கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து வர்த்தகர்கள் தெரிவித்துள்ளதாவது:
நாட்டில் 30,000 அரிசி ஆலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. நெல் உற்பத்தி அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் தற்போதுள்ள அரவை திறன் போதுமானதாக உள்ளதா, உலர்த்துதல், சேமிப்பு, தரம் பிரித்தல் மற்றும் வாடிக்கையாளர் தேவைக்கேற்ப இறுதி தயாரிப்பு செய்வதில் உள்ள இடைவெளி ஆகியவை குறித்து மாநாட்டில் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.
புதிய ஆலை அமைப்பது தேவையா அல்லது ஏற்கனவே உள்ள ஆலைகளை நவீனப்படுத்துவது அதிக வருவாய் தருமா என்பதும் மதிப்பிடப்படும். நவீன தொழில்நுட்பப் பிரிவில் கட்டுப் படுத்தப்பட்ட உலர்த்துதல், தானியங்கி உமி நீக்கம் மற்றும் அரிசி வெண்மையாக்குதல், தர கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளன.
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளனர்.