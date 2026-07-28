நீலகிரி தேயிலை சாகுபடிக்கு 'சூப்பர் எல் நினோ' அச்சுறுத்தல்: மகசூலை விட செடியை காப்பதே முக்கியம்: ஆய்வறிக்கை
நீலகிரி தேயிலை சாகுபடிக்கு 'சூப்பர் எல் நினோ' அச்சுறுத்தல்: மகசூலை விட செடியை காப்பதே முக்கியம்: ஆய்வறிக்கை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:17 AM
உதகமண்டலம்: சூப்பர் எல் நினோவால் உருவாகியுள்ள பருவநிலை மாற்றம், வெப்பநிலை உயர்வு மற்றும் ஒழுங்கற்ற மழைப்பொழிவால் , நீலகிரி மாவட்டத்தில் தேயிலை சாகுபடி பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக, யுபாசி தேயிலை ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, அந்த அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
தேயிலை செடிகளில் இளம் தளிர்கள் தொடர்ந்து பறிக்கப்படுவதால், வெப்பநிலை, மண்ணின் ஈரப்பதம், காற்றின் ஈரப்பதம், அதிகரிக்கும் வெயில் போன்ற சிறிய மாற்றங்கள்கூட தளிர் வளர்ச்சி, அறுவடை காலம், மகசூல் மற்றும் தேயிலையின் தரத்தை நேரடியாக பாதிக்கின்றன.
நீலகிரியில் சராசரி வெப்பநிலை 0.50 டிகிரி செல்சியஸ் உயர்ந்துள்ளது. மேலும், பனிப்பொழிவு, ஆலங்கட்டி மழையின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால், தேயிலை செடிகளின் வளர்ச்சியும் , மகசூலும் பாதிக்கப் படுகிறது. 'சூப்பர் எல் நினோ' தாக்கத்தை சமாளிக்க, கிளிரிசிடியா போன்ற நிழல் மரங்களை வளர்த்தல், மண், நீர் பாதுகாப்பு நடவடி க்கைகளை வலுப்படுத்துதல், வறட்சியை தாங்கும் சாகுபடி முறைகளை உடனடியா க மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
'சூப்பர் எல் நினோ' தாக்கத்தை சமாளிக்க, வறட்சியை தாங்கும் சாகுபடி முறைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும்.