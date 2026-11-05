உபரி மின் சேமிப்பு திறன் நிறுவனங்களுக்கு கட்டாயமாகிறது
உபரி மின் சேமிப்பு திறன் நிறுவனங்களுக்கு கட்டாயமாகிறது
UPDATED : நவ 05, 2026 11:14 PM
ADDED : நவ 05, 2026 11:14 PM
புதுடில்லி: புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தியில் கிடைக்கும் உபரி மின்சாரம் வீணாவதை தடுக்கும் வகையில், மின் பகிர்மான நிறுவனங்கள் குறிப்பிட்ட அளவு மின்சார சேமிப்பு திறனை கட்டாயம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற புதிய விதிமுறையை கொண்டு வர மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
இது குறித்து, மத்திய மின்துறைச் செயலர் பங்கஜ் அகர்வால் மேலும் கூறியதாவது:
நிறுவனங்கள் எந்த அளவிலான மின்சார சேமிப்பு திறனை வாங்க வேண்டும் என்று நிர்ணயிப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து தற்போது ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கான விதிமுறைகள் வரும் மார்ச் மாதத்திற்குள் இறுதி செய்யப்படும்.சோலார் உற்பத்தியில், பகல் நேரங்களில் சூரிய மின்சார உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும்.
அதேபோல், காற்றின் வேகத்தைப் பொறுத்து காற்றாலை மின்சார உற்பத்தியும் மாறுபடும். இதனால் சில நேரங்களில் மின்சார உற்பத்தி தேவையைவிட அதிகமாகவும், மற்ற நேரங்களில் தேவையைவிட குறைவாகவும் இருக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது.
உற்பத்தியாகும் உபரி மின்சாரத்தை சேமித்து வைத்து, தேவை அதிகரிக்கும் நேரங்களில் மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு போதிய வசதிகள் இல்லாத நிலையில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு கூறினார்.