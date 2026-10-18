விசைத்தறிகளின் கணக்கெடுப்பு டிஜிட்டல் முறையில் நடத்த வேண்டும்: உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை
விசைத்தறிகளின் கணக்கெடுப்பு டிஜிட்டல் முறையில் நடத்த வேண்டும்: உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 09:04 PM
பல்லடம்: திருப்பூர், கோவை மாவட்டங்களில் உள்ள விசைத்தறிகளின் எண்ணிக்கையை துல்லியமாக கண்டறிய, டிஜிட்டல் முறையில் கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என, தமிழக அரசுக்கு விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருப்பூர், கோவை மாவட்ட விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் சங்க செயலர் பாலசுப்பிரமணியம் கூறியதாவது:
திருப்பூர், கோவை மாவட்டங்களில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறிகள் இயங்கி வருகின்றன.
இவற்றை சார்ந்து 30,000த்துக்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறி உரிமையாளர்களும், பல லட்சம் தொழிலாளர்களும் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பயனடைந்து வருகின்றனர். விசைத்தறி தொழில், கைத்தறி மற்றும் துணிநுால் துறையின் கீழ் செயல்படுகிறது. ஆனால், இந்த இரு மாவட்டங்களில் மட்டுமின்றி, தமிழகம் முழுதும் எத்தனை விசைத்தறிகள் உள்ளன என்பதற்கான துல்லியமான புள்ளிவிபரங்கள் அரசிடம் இல்லை.
கடந்த காலங்களில் திருப்பூர், கோவை மாவட்டங்களில் மட்டும் 2.50 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறிகள் இருந்தன. தொழில் நலிவடைந்ததால், படிப்படியாக அவற்றின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. சங்க உறுப்பினர்கள் விபரங்களின் அடிப்படையில் தற்போது 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறிகள் இருப்பதாக கணிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ கணக்கெடுப்பு இல்லை.
கடந்த கால அரசுகள் விசைத்தறிகள் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என அறிவித்தும், அது நடைமுறைக்கு வரவில்லை.
துல்லியமான புள்ளிவிபரங்கள் இருந்தால்தான் உண்மையான விசைத்தறியாளர்களை கண்டறிந்து, அவர்களுக்கான மானியங்கள் மற்றும் அரசின் சலுகைகளை முறையாக வழங்க முடியும். தற்போது செயல்படும் சொசைட்டிகளும் பெயரளவிலேயே இயங்கி வருகின்றன.
எனவே, மின் இணைப்பு, ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை, விசைத்தறி கூடங்கள் உள்ளிட்ட விபரங்களின் அடிப்படையில் டிஜிட்டல் முறையில் கணக்கெடுப்பு நடத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இதன் வாயிலாக உண்மையான விசைத்தறியாளர்களை கண்டறிந்து, அவர்களுக்குரிய மானிய திட்டங்கள் மற்றும் சலுகைகளை வழங்குவதுடன், விசைத்தறி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவரும் பயனடைய வழிவகை செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.