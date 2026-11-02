செயற்கை நுாலிழை ஆடை ஏற்றுமதி 6 மாதங்களில் 14 சதவீதம் வளர்ச்சி
செயற்கை நுாலிழை ஆடை ஏற்றுமதி 6 மாதங்களில் 14 சதவீதம் வளர்ச்சி
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:17 PM
திருப்பூர்: செயற்கை நுாலிழை, துணி மற்றும் ஆடை ஏற்றுமதி, நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்., முதல் செப்., வரையிலான ஆறு மாதங்களில், 23,806 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. இது, முந்தைய ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தைவிட 14 சதவீதம் அதிகம் என, மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தியா பல்வேறு நாடுகளுடன் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளது. வளர்ந்த நாடுகளில் செயற்கை நுாலிழை ஆடைகளுக்கான பயன்பாடு அதிகம். சீனா, வங்கதேசம், வியட்நாம் போன்ற நாடுகள், இவ்வகை ஆடை ஏற்றுமதியில் முன்னணியில் உள்ளன. கொரோனாவுக்குப் பின், பருத்தி நுாலிழையுடன் செயற்கை நுாலிழை துணி மற்றும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ஆடை உற்பத்தியிலும் இந்திய நிறுவனங்கள் கவனம் செலுத்தி வருகின்றன.
இதனால், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக செயற்கை நுாலிழை ஆடை ஏற்றுமதி அதிகரித்து வருகிறது.
ஆடை ஏற்றுமதி வர்த்தகர்கள் கூறியதாவது:
எதிர்கால வர்த்தக நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, செயற்கை நுாலிழை ஆடை உற்பத்தியில் கவனம் செலுத்த தொடங்கியுள்ளோம். மொத்த ஆடை உற்பத்தியில் 10 சதவீதமாக இருந்த செயற்கை நுாலிழை ஆடைகளின் பங்கு, தற்போது 30 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் வாயிலாக செயற்கை நுாலிழை, துணி மற்றும் ஆடை ஏற்றுமதி மேலும் வளர்ச்சி பெறும். அதற்கேற்ப, உற்பத்தித் துறையினர் முன்கூட்டியே முழு அளவில் தயாராக வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.