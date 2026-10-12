Tag: ‘ட்வீஸ்’ திட்டம் பெண்கள் தொழில் தொடங்க 2 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம்
Tag: ‘ட்வீஸ்’ திட்டம் பெண்கள் தொழில் தொடங்க 2 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம்
UPDATED : அக் 12, 2026 01:56 PM
ADDED : அக் 12, 2026 01:54 PM
தமிழக பெண்கள் புதிதாக உற்பத்தி, சேவை அல்லது வணிக நிறுவனம் தொடங்க உதவும் திட்டம் தான் தமிழ்நாடு பெண்கள் தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம் — ட்வீஸ் (TWEES). இந்த திட்டம் நகர்ப்புறம், கிராமப்புறம் என தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் பொருந்தும்.
யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
*வயது 18 முதல் 55 வரை
*தமிழகத்தை சேர்ந்த பெண்கள்
*குறைந்தபட்ச கல்வித்தகுதி தேவையில்லை
*வருமான உச்சவரம்பு இல்லை
*புதிய நிறுவனம் தொடங்குபவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
*திருநங்கைகளும் தகுதி பெறுவர்
எந்த தொழில்களுக்கு?
உற்பத்தி, சேவை மற்றும் வணிக துறைகளில் பொருளாதார ரீதியாக சாத்தியமான புதிய தொழில்களுக்கு இந்த திட்டம் பொருந்தும். நேரடி விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் அரசு குறிப்பிட்ட சில விலக்கு தொழில்கள் இதில் சேராது.
எவ்வளவு திட்ட மதிப்பு?
அதிகபட்ச திட்ட மதிப்பு — 10 லட்சம் ரூபாய்
இது முழுவதும் அரசு வழங்கும் தொகை அல்ல
தொழில்முனைவோரின் சொந்த முதலீடு — 5%
மீதமுள்ள திட்ட செலவில் வங்கி கடன் வழங்கப்படும்; இதில் அரசு மானியமும் அடங்கும்
மானியம் எவ்வளவு?
திட்ட மதிப்பில் 25% மூலதன மானியம்
அதிகபட்ச மானியம் — 2 லட்சம் ரூபாய்
10 லட்சம் ரூபாய் திட்டம் அமைத்தாலும் மானியம் 2 லட்சம் ரூபாயை தாண்டாது
எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
தமிழக குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையின் ட்வீஸ் இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பத்துடன் ஆதார், ரேஷன் கார்டு, திட்ட அறிக்கை, வங்கி கணக்கு விவரம், விற்பனையாளரின் ஜி.எஸ்.டி., எண்ணுடன் கூடிய ஆவணங்கள் தேவைப்படும். தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டு பயிற்சியும் கட்டாயம்.
தொடர்புக்கு
மாவட்டங்களில் அந்தந்த மாவட்ட தொழில் மையம் மற்றும் சென்னை மாவட்டத்தில் தொழில் மற்றும் வணிக துறையின் மண்டல இணை இயக்குனர் அலுவலகம் திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது.
மேலும் விபரங்களுக்கு இந்த கியு.ஆர்., கோடை ஸ்கேன் செய்யவும்.
https://msmeonline.tn.gov.in/
கவனிக்க
அதிகபட்ச திட்ட மதிப்பு 10 லட்சம் ரூபாய்; இது முழுவதும் மானியம் அல்ல.
அரசு மூலதன மானியம் திட்ட மதிப்பில் 25%.
அதிகபட்சமாக 2 லட்சம் ரூபாய் வரை மட்டுமே மானியம் கிடைக்கும்.
அடமானம் தேவையா?
இந்த திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற அடமான சொத்து தேவையில்லை.
எந்த வங்கிகளை அணுகலாம்?
தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள், தனியார் வங்கிகள், சிறு நிதி வங்கிகள், வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள், டைகோ வங்கி மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகள் வாயிலாக கடன் பெறலாம்.