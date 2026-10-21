தைவான் ‘சி.சி.டி.வி’ உற்பத்தி கிருஷ்ணகிரியில் தொடக்கம்
தைவான் ‘சி.சி.டி.வி’ உற்பத்தி கிருஷ்ணகிரியில் தொடக்கம்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 10:56 PM
சென்னை: தைவானை சேர்ந்த ‘டெல்டா’ எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம், தமிழகத்தின் கிருஷ்ணகிரி ஆலையில், ‘விவோடெக்’ பிராண்டில் ஸ்மார்ட் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் உற்பத்தியை தொடங்கியுள்ளது.
இது குறித்து, இந்நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் நிரஞ்சன் நாயக் தெரிவித்துள்ளதாவது:
கிருஷ்ணகிரி ஆலையில், தற்போது வர்த்தகப் பயன்பாட்டுக்கான கேமராக்களின் உற்பத்தி தொடங்கியுள்ளது. அடுத்தகட்டமாக, ஸ்மார்ட் சிட்டி, நுண்ணறிவு போக்குவரத்து உள்ளிட்ட துறைகளுக்கான ஏ.ஐ., தொழில்நுட்ப கேமராக்களின் உற்பத்தியையும் தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளது. ஆலையின் உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கப்பட உள்ளது.
‘விவோடெக்’கின் மேம்பட்ட ஏ.ஐ., பகுப்பாய்வுத் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வலுவான இணைய பாதுகாப்பு அம்சங்களை, ‘டெல்டா’வின் உற்பத்தி திறனுடன் ஒருங்கிணைப்பதால், உற்பத்தி பொருட்களை விரைவாக வழங்க முடியும்.
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.