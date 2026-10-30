வளர்ந்து வரும் சந்தை வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்: மகளிர் தொழில்முனைவோருக்கு அமைச்சர் அழைப்பு
வளர்ந்து வரும் சந்தை வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்: மகளிர் தொழில்முனைவோருக்கு அமைச்சர் அழைப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 10:46 PM
சென்னை: ‘‘பெண் தொழில் முனைவோர் தங்களது வணிகத்தை புதிய துறைகளில் விரிவுபடுத்தி, வளர்ந்து வரும் சந்தை வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்,’’ என, தமிழக தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்தார்.
பயிலரங்கில் அவர் பேசியதாவது:
இந்தியாவின் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள், உலகளாவிய சந்தைகளுக்கு கதவுகளை திறக்கின்றன. தமிழகத்தில் புவிசார் குறியீடு பெற்ற பொருட்களை, அதிகளவில் ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும். தமிழகத்தில் ஜவுளி, மோட்டார் வாகனம், எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஆபரணங்கள், இன்ஜினியரிங் பொருட்கள் உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ளன. இவற்றின் ஏற்றுமதியை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும்.
ஏற்றுமதி உட்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது, தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களுக்கான ஒரு ஒருங்கிணைப்பு மையத்தை நிறுவுவது, முதல்முறை ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு ஆதரவளிப்பு மற்றும் சந்தைகளை பன்முகப்படுத்துவது என, தமிழகத்தின் உலகளாவிய வளர்ச்சி பயணத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும், ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் பங்கு இருப்பதை உறுதி செய்வதே எங்கள் நோக்கம்.
பெண் தொழில்முனைவோர் தங்களது வணிகத்தை புதிய துறைகளில் விரிவுபடுத்தி, வளர்ந்து வரும் சந்தை வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
ஏற்றுமதி செய்வது தொடர்பாக எழும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள கையேட்டை, அமைச்சர் கீர்த்தனா நேற்று வெளியிட்டார்.