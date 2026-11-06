அரிசி இருப்புக்கு வரம்பு விதிக்க தமிழகத்துக்கு அனுமதி: விலையை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை
அரிசி இருப்புக்கு வரம்பு விதிக்க தமிழகத்துக்கு அனுமதி: விலையை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:38 PM
புதுடில்லி: அரிசி விலையை கட்டுப்படுத்தவும், பதுக்கலை தடுக்கவும் தமிழகம், கேரளம், கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா ஆகிய 5 தென் மாநிலங்கள் தேவைக்கேற்ப அரிசி மற்றும் நெல் இருப்புக்கு வரம்பு விதிக்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. வரும் 2027 ஜனவரி 31ம் தேதி வரை இந்த கட்டுப்பாடுகளை மாநில அரசுகள் அமல்படுத்தி கொள்ளலாம்.
தென் மாநிலங்களில் ‘ சோனா மசூரி’ போன்ற சன்ன ரக அரிசிகளின் மொத்த விலை, ஒரே மாதத்தில் கிலோ 50 ரூபாயிலிருந்து 70 ரூபாய் வரை உயர்ந்தது. போதிய மழை இல்லாததால் நடப்பு பருவத்தில் நெல் சாகுபடி பரப்பளவும் 4 சதவீதம் சரிந்தது. இதனால், கடந்த ஆண்டில் 15.40 கோடி டன்னாக இருந்த அரிசி உற்பத்தி, நடப்பாண்டில் 14.70 கோடி டன்னாக குறையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, வர்த்தகர்கள், வணிகர்களின் இருப்புகளுக்கு வரம்பு விதிக்க மாநிலங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், உள்நாட்டு வினியோகத்தை சீராக்க, வெளிச்சந்தை திட்டத்தின் கீழ் அரிசி விற்பனை இலக்கை 25 லட்சம் டன்னிலிருந்து 50 லட்சம் டன்னாக அரசு இருமடங்கு உயர்த்தியுள்ளது.
அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள், மொத்த மற்றும் சில்லரை வியாபாரிகள் தங்களின் நெல் மற்றும் அரிசி கையிருப்பு விபரங்களை அரசின் இணையதளத்தில் வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் கட்டாயம் பதிவிடவும் உத்தரவிட்டுள்ளது.
விதிகளை மீறுவோர் மீது அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெளிச்சந்தை விற்பனை வாயிலாக கடந்த அக்டோபர் வரை 25 லட்சம் டன் அரிசி விற்பனை; கடந்தாண்டு இது 11 லட்சம் டன்னாக இருந்தது
அரிசிக்கான சில்லரை விலை பணவீக்கம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 5.89 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், செப்டம்பரில் 8.25 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது