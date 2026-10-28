நிறுவனங்கள் உலகளவில் போட்டியிடும் சூழலை தமிழக அரசு உருவாக்கும்: அமைச்சர் கீர்த்தனா உறுதி
நிறுவனங்கள் உலகளவில் போட்டியிடும் சூழலை தமிழக அரசு உருவாக்கும்: அமைச்சர் கீர்த்தனா உறுதி
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 10:54 PM
சென்னை: ‘தமிழக நிறுவனங்கள் உலகளவில் போட்டியிடும் சூழலை உருவாக்கி தருவதில் மாநில அரசு உறுதியாக உள்ளது’ என, தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
இந்தியாவில், வால்கிரீன்ஸ் நிறுவனம் தன் முதல் உலகளாவிய திறன் மையத்தை, சென்னையில் தொடங்குகிறது.
கடந்த செப்டம்பரில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதில் இருந்து தற்போது வரை, இது ஒரு விரைவான பயணமாக அமைந்து உள்ளது. இது, நம் சூழலமைப்பின் வலிமையையும், நிறுவனங்கள் தங்கள் எண்ணத்தை செயல்படுத்த உதவுவதில் உள்ள அரசின் அர்ப்பணிப்பையும் பிரதிபலிக்கிறது.
இந்த முதலீடு, தமிழகத்தின் தொழில்நுட்ப சூழலமைப்பை வலுப்படுத்தி, புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.
நிறுவனங்கள் புதுமைகளைபுகுத்தி, உலகளவில் போட்டியிடக்கூடிய சூழலமைப்பை உருவாக்குவதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளூரில் ஆலை
வில்சன் பவர் சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனம், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், 300 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் விரிவாக்க ஆலை அமைத்துள்ளது. அங்கு, டிரான்ஸ்பார்மர் உள்ளிட்ட மின் சாதனங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட உள்ளன. இந்த ஆலையை, தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா நேற்று தொடங்கி வைத்தார். இந்த ஆலையால் கூடுதலாக, 400 வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக உள்ளன.