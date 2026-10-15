தெலுங்கானாவில் முதலீடு செய்ய தமிழக நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு
தெலுங்கானாவில் முதலீடு செய்ய தமிழக நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 11:06 PM
சென்னை: “தமிழக தொழில் முதலீட்டாளர்கள் தெலுங்கானாவில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்,” என, தெலுங்கானா தகவல் தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சர் ஸ்ரீதர் பாபு தெரிவித்தார்.
தெலுங்கானா அரசு, இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு உடன் இணைந்து, சென்னை கிண்டியில் நேற்று தொழில் நிறுவனங்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்தியது.
இதில் ஸ்ரீதர் பாபு பேசியதாவது:
தெலுங்கானாவை, வரும் 2047க்குள் 3 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள பொருளாதாரமாக உயர்த்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளோம். இதற்காக, வரும் டிச., 7 – 9 தேதிகளில் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடக்கவுள்ளது. தமிழக தொழில் முதலீட்டாளர்கள் ஏற்கனவே வலுவான தொழில் துறை அமைப்பை கொண்டிருப்பதால், தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்தும் வகையில், தெலுங்கானாவில் முதலீடு செய்வதற்கான வாய்ப்பை ஆராய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
தெலுங்கானா அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘தெலுங்கானாவில் முதலீடு செய்யும் சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு, 15 சதவீதம் மூலதன மானியம், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மின்சார வரி விலக்கு உள்ளிட்ட சலுகைகள் வழங்கப்படும்.
‘அனைத்து துறைகளின் அனுமதிகளும், 15 நாட்களில் வழங்கப்படும்’ என்றனர்.
தெலுங்கானாவில் முதலீடு செய்யும் சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு, 15 சதவீதம் மூலதன மானியம், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மின்சார வரி விலக்கு உள்ளிட்ட சலுகைகள் வழங்கப்படும். அனைத்து துறைகளின் அனுமதிகளும், 15 நாட்களில் வழங்கப்படும்