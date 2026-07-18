﻿ 'முதலீட்டுக்கு உகந்த 3வது மாநிலம் தமிழகம்'

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புதுடில்லி: நிடி ஆயோக் வெளியிட்டுள்ள முதலீட்டுக்கு நட்பான மாநிலங்கள் அட்டவணையில், தமிழகம் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது.
கட்டமைப்பு, வணிக சூழல், ஆதாரங்கள், அரசின் கொள்கைகள், எளிய விதிகள், நிறுவன சூழ்நிலை, நிதி ஆரோக்கியம், சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை ஆகிய எட்டு காரணிகள் அடிப்படையில், இந்த புதிய அட்டவணையை நிடி ஆயோக் வெளியிட்டுள்ளது.
பெரிய மாநிலங்கள், மலை பிரதேசங்கள், வடகிழக்கு மாநிலங்கள், அதிக நகரங்களை கொண்ட மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்கள் ஆகிய ஐந்து பிரிவுகளில் இது தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. அட்டவணையில், 53.30 புள்ளிகளுடன் தமிழகம் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது.
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:44 AM
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புதுடில்லி: நிடி ஆயோக் வெளியிட்டுள்ள முதலீட்டுக்கு நட்பான மாநிலங்கள் அட்டவணையில், தமிழகம் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது.
கட்டமைப்பு, வணிக சூழல், ஆதாரங்கள், அரசின் கொள்கைகள், எளிய விதிகள், நிறுவன சூழ்நிலை, நிதி ஆரோக்கியம், சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை ஆகிய எட்டு காரணிகள் அடிப்படையில், இந்த புதிய அட்டவணையை நிடி ஆயோக் வெளியிட்டுள்ளது.
பெரிய மாநிலங்கள், மலை பிரதேசங்கள், வடகிழக்கு மாநிலங்கள், அதிக நகரங்களை கொண்ட மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்கள் ஆகிய ஐந்து பிரிவுகளில் இது தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. அட்டவணையில், 53.30 புள்ளிகளுடன் தமிழகம் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது.