தமிழக பின்னலாடை வாரியம் உதயம்: திருப்பூர் தொழில் அமைப்புகள் பங்கேற்பு
தமிழக பின்னலாடை வாரியம் உதயம்: திருப்பூர் தொழில் அமைப்புகள் பங்கேற்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 11:00 PM
திருப்பூர்: தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தபடி, திருப்பூர் தொழில் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளை கொண்ட, தமிழ்நாடு பின்னலாடை வாரியம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த பட்ஜெட் மானிய கோரிக்கையின் போது, ‘தமிழ்நாடு பின்னலாடை வாரியம் என்ற தனித்துவமான அமைப்பு உருவாக்கப்படும்’ என்ற அறிவிப்பு வெளியானது.
அதனை தொடர்ந்து, இந்திய பின்னலாடை தொழில் தலைநகராகஇருக்கும், திருப்பூர் நகர தொழில் அமைப்புகளை உறுப்பினராக கொண்டு, தமிழ்நாடு பின்னலாடை வாரியம் அமைக்கப் பட்டுள்ளது.
திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க பிரதிநிதி, வாரியத்தின் தலைவராக இருப்பார். சைமா எனப்படும் தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர் சங்கம், டீமா எனப்படும் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் மற்றும் உற்பத்தியாளர் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் துணை தலைவராக இருப்பார்கள்.
திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், பின்னலாடை வாரிய அலுவலகம் இயங்கும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும்,
அவர்களுக்கான பதவிகளும்...
தலைவர்
திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம்
துணை தலைவர்கள்
: தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர் சங்கம்
: திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் மற்றும் உற்பத்தியாளர் சங்கம்
வாரிய இயக்குநர்கள்
: பின்னல் துணி உற்பத்தியாளர் சங்கம் (நிட்மா)
: திருப்பூர் ஏற்றுமதி பின்னலாடை தொழில் வளாகம் (டெக்கிக்)
: திருப்பூர் சாய ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்கம்
: தென்னிந்திய இறக்குமதி இயந்திர பின்னல் துணி உற்பத்தியாளர் சங்கம் (சிம்கா)
: திருப்பூர் ஏற்றுமதி நிட் பிரின்டர்ஸ் சங்கம் (டெக்பா)
: திருப்பூர் கம்ப்யூட்டர் எம்பிராய்டர்ஸ் அசோசியேஷன்
: அனைத்து ஜவுளி ஏற்றுமதி முகமைகள் கூட்டமைப்பு
கவுரவ உறுப்பினர்கள்
ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் (ஏ.இ.பி.சி.,)
தென்னிந்திய ஜவுளி ஆராய்ச்சி கழகம் (சிட்ரா)