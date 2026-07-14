ஜவுளி துறையில் முதலீட்டை ஈர்க்க டில்லியில் தமிழக குழு
ஜவுளி துறையில் முதலீட்டை ஈர்க்க டில்லியில் தமிழக குழு
ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:39 AM
சென்னை: ஜவுளி துறையில் முதலீடுகளை ஈர்க்க தமிழக குழு, டில்லி சென்றுள்ளது.
மத்திய ஜவுளி துறை சார்பில், டில்லியில் உள்ள பாரத் மண்டபத்தில், 'பாரத் டெக்ஸ் - 2026' என்ற உலகின் ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி கண்காட்சி இன்று தொடங்குகிறது. வரும், 17ம் தேதி வரை நடக்கும் மாநாட்டில் ஐரோப்பிய நாடுகள் உட்பட பல நாடுகளை சேர்ந்த ஜவுளி துறையினர் பங்கேற்கின்றனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம், இ.குமாரலிங்கபுரத்தில், 1,052 ஏக்கரில் பி.எம்.மித்ரா எனப்படும் பிரதமரின் ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி மற்றும் ஆடைகள் உற்பத்திக்கான தொழில் பூங்காவை மத்திய அரசுடன் இணைந்து, தமிழக அரசின், 'சிப்காட்' நிறுவனம் அமைத்து வருகிறது.
எனவே, தமிழகத்தில் ஜவுளி துறையில் தொழில் தொடங்க, தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்க, தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, வழிகாட்டி நிறுவன அதிகாரிகள், பாரத் டெக்ஸ் மாநாட்டில் பங்கேற்க நேற்று டில்லி சென்றுள்ளனர். அக்குழு, தமிழகத்தில் தொழில்நுட்ப ஜவுளி அதாவது, மருத்துவம், போக்குவரத்து போன்ற துறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஜவுளி துறையில் முதலீடுகளை ஈர்க்க தனி கவனம் செலுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.