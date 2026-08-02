தமிழக பொருளாதார இலக்கு 1.50 லட்சம் கோடி டாலர் அமைச்சர் மதன்ராஜா தகவல்
தமிழக பொருளாதார இலக்கு 1.50 லட்சம் கோடி டாலர் அமைச்சர் மதன்ராஜா தகவல்
ADDED : ஆக 02, 2026 02:14 AM
திருப்பூர்: ''வரும், 2036ம் ஆண்டுக்குள், 145 லட்சம் கோடி ரூபாய் (1.50 டிரில்லியன் டாலர்) பொருளாதார இலக்குடன், தமிழக அரசு செயல்பட்டு வருகிறது,'' என, அமைச்சர் மதன்ராஜா தெரிவித்தார்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் மதன்ராஜா, நேற்று ஆய்வு செய்தார். மத்திய, மாநில அரசு மானிய தொழிற்கடன் வாயிலாக உருவாகியுள்ள தொழிற்சாலைகளை அவர் பார்வையிட்டார். மாவட்ட தொழில் மையத்தில் ஆய்வு செய்தார்.
அதன்பின், நிருபர்களிடம் அவர் கூறியதாவது:
திருப்பூர் மாவட்ட தொழில் மையம் வாயிலாக, அரசு மானிய உதவியுடன், தொழில் உருவாக்கும் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
மின்சார நிலை கட்டண உயர்வால் பாதிக்கப்பட்ட குறு, சிறு தொழில்களுக்கு, அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து உரிய தீர்வு வழங்கப்படும். சர்வதேச நிகழ்வுகளால், நுால் உட்பட முக்கிய மூலப்பொருட்கள் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கிறது. தமிழக முதல்வர், 2036ம் ஆண்டுக்குள், 1.50 லட்சம் கோடி டாலர் பொருளாதார இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளார்.
தொழில் முனைவோரின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் வகையில், புதிய சிறப்பு செயல் திட்டம் உருவாக்கப்படும்.
இவ்வாறு, அமைச்சர் கூறினார்.