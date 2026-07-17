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﻿ ஜன., - ஏப்., தமிழக ஏற்றுமதி 1.41 லட்சம் கோடி ரூபாய்

﻿ ஜன., - ஏப்., தமிழக ஏற்றுமதி 1.41 லட்சம் கோடி ரூபாய்

UPDATED : ஜூலை 17, 2026 07:03 AM

ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:59 AM

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UPDATED : ஜூலை 17, 2026 07:03 AM ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:59 AM

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கரூர்: நடப்பு ஆண்டு ஜனவரி முதல் ஏப்., வரை, நான்கு மாதங்களில், 1.41 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான, பல்வேறு பொருட்களை தமிழகம் ஏற்றுமதி செய்துள்ளது.

இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்கா, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், நெதர்லாந்து, சீனா, இங்கிலாந்து, ஐரோப்பா உட்பட பல்வேறு நாடுகளுக்கு பெட்ரோலிய பொருட்கள், மருந்து, ஜவுளி, நகைகள், எலக்ட்ரானிக், பொறியியல் உட்பட பல்வேறு வகையான பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.

மேற்காசிய போர், நான்கு மாதங்களுக்கு மேலாக தொடர்கிறது. இதனால், உலகளவில் வர்த்தக பதற்றம் மற்றும் புவிசார் அரசியல் நெருக்கடி நிலவி வருகிறது.

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இருப்பினும், மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகத்தின் தகவல்படி, நடப்பு ஆண்டு ஜன., முதல் ஏப்., வரை, நான்கு மாதங்களில் அதிக ஏற்றுமதி செய்த மாநிலங்களில், 1,41,959 கோடி ரூபாய் மதிப்புடன் தமிழகம் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது. நாட்டின் மொத்த ஏற்றுமதியில் இது, 14.21 சதவீதம்.

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