ஏ.ஐ வாயிலாக தமிழ் வீடியோக்களை பிறமொழிகளில் டப்பிங் செய்யலாம்
ஏ.ஐ வாயிலாக தமிழ் வீடியோக்களை பிறமொழிகளில் டப்பிங் செய்யலாம்
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 04:52 PM
ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் வாயிலாக ‘கன்டென்ட் கிரியேட்டர்கள்’ தங்கள் வீடியோக்களை பிற மொழிகளில் கட்டணமின்றி ஆடியோ மொழிமாற்றம் செய்து வெளியிடும் வசதி
இன்ஸ்டா, பேஸ்புக், ‘யூ-டியூப்’ ஆகிய தளங்களில் நடைமுறையில் உள்ளது.
இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் பேஸ்புக்:
*தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மராத்தி, பெங்காலி, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் எடுக்கப்பட்ட ஒரிஜினல் வீடியோக்களை, அனுமதிக்கப்பட்ட நாட்டின் பிற மாநில மொழிகள் மற்றும் ஆங்கில மொழிக்கும் ஆடியோ மொழிமாற்றம் செய்து கொள்ளலாம்.
*ஆங்கில வீடியோக்களையும் பிற மொழிகளுக்கு மாற்றலாம்.
*மலையாளம், பஞ்சாபி, உருது மற்றும் குஜராத்தி மொழி வீடியோக்களுக்கு தற்போது இந்த வசதி இல்லை.
யூடியூப் வீடியோக்கள்:
*ஆங்கில வீடியோக்களை தமிழ், இந்தி, பெங்காலி, தெலுங்கு, மலையாளம், பஞ்சாபி ஆகிய இந்திய மொழிகளுக்கும், 14 சர்வதேச மொழிகளுக்கும் டப்பிங் செய்ய முடியும்.
*ஹிந்தி வீடியோக்களை ஆங்கிலம் மற்றும் பெங்காலி மொழிகளுக்கு மட்டுமே மாற்றம் செய்ய முடியும்.
*தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், பெங்காலி, பஞ்சாபி, உருது வீடியோக்களை ஆங்கிலத்திற்கு மட்டுமே மாற்றும் வசதி உள்ளது.
*கன்னடம், மராத்தி மற்றும் குஜராத்தி ஆகிய மொழி வீடியோக்களுக்கு யூடியூபில் இந்த வசதி இல்லை.
அதிகரிக்கும் பார்வையாளர்கள்:
யூடியூபில் ஆங்கில வீடியோக்களை 6 இந்திய மொழிகளில் டப்பிங் செய்வதன் வாயிலாக கிட்டத்தட்ட 84.40 கோடி பார்வையாளர்களை சென்றடைய முடியும் எனவும், ஹிந்தி வீடியோக்களை மற்ற பிராந்திய மொழிகளில் மொழிமாற்றம் செய்வதன் வாயிலாக கிட்டத்தட்ட 37.40 கோடி பார்வையாளர்களை சென்றடைய எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.