முருங்கைக்காயை நறுக்குவதற்கு கருவி காப்புரிமை பெற்றது தஞ்சை நிறுவனம்: காப்புரிமை பெற்றது தஞ்சாவூர் ‘நிப்டெம்’
முருங்கைக்காயை நறுக்குவதற்கு கருவி காப்புரிமை பெற்றது தஞ்சை நிறுவனம்: காப்புரிமை பெற்றது தஞ்சாவூர் ‘நிப்டெம்’
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:36 PM
சென்னை: தஞ்சாவூரில் உள்ள, மத்திய உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கீழ் இயங்கும் ‘நிப்டெம்’ கண்டுபிடித்த, முருங்கைக்காய் நறுக்கும் கருவி மற்றும் முருங்கைக்காயிலிருந்து சதை பிரித்தெடுக்கும் கருவி ஆகியவற்றுக்கு மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் காப்புரிமை வழங்கி உள்ளது.
இது குறித்து அந்நிறுவனத்தின் பேராசிரியர் சந்திரசேகர் கூறியதாவது:
நம் நாட்டில் முருங்கைக்காயை பதப்படுத்தி வைப்பது மிகவும் குறைவு. இதற்காகவே மின்சாரத்தில் இயங்கக்கூடிய பிரத்யேக கருவியை கண்டுபிடித்திருக்கிறோம். இது 3 ஹெச்.பி.,யில் இயங்கும். 1 மணி நேரத்தில் 70 கிலோ முருங்கைக்காயை நறுக்கிவிடும்.
ஒவ்வொரு துண்டும் 3 செ.மீ., அளவுக்கு இருக்கும். நறுக்கும் முருங்கை துண்டுகளின் நீளத்தை நம் தேவைக்கு ஏற்றவாறு மாற்றி கொள்ளலாம். நறுக் கிய முருங்கை துண்டுகளை உப்பு, சர்க்கரை கலந்த கரைசலில் போட்டு பதப்படுத்தி 6 மாதங்கள் வ ரை சமையலுக்கு பயன்படுத்தலாம்.
முருங்கைக்காய் விலை குறைவாக இருக்கும் காலங்களில் வாங்கி நறுக்கி பதப்படுத்தி, வேக்கம் பேக்கிங் செய்து விற்பனை செய்யலாம்.
அதேபோல் முருங்கைக்காயில் உள்ள சதைப்பகுதி அதிக ஊட்டச்சத்துகள், வைட்டமின்கள் கொண்டது. இதை தனியே பிரித்தெடுத்து பலவிதமான மதிப்புக்கூட்டல் பொருட்களை தயாரிக் கலாம். இந்த கருவி 1 ஹெச்.பி.,யில் இயங்கும்.
இவ்வாறு கூறினார்.