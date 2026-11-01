பஞ்சு இறக்குமதிக்கு வரி விலக்கை 2027 டிச., வரை நீட்டிக்க வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு ‘டாஸ்மா’ வேண்டுகோள்
பஞ்சு இறக்குமதிக்கு வரி விலக்கை 2027 டிச., வரை நீட்டிக்க வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு ‘டாஸ்மா’ வேண்டுகோள்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:16 PM
திருப்பூர்: பஞ்சு இறக்குமதி வரி விலக்கை 2027 டிச. 31 வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என, ‘டாஸ்மா’ எனப்படும் தமிழ்நாடு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் அசோசியேஷன் வலியுறுத்தி உள்ளது.
உள்நாட்டு பஞ்சு தேவையை பூர்த்தி செய்ய, கடந்த ஜூன் 1 முதல் அக். 31 வரை, பஞ்சு இறக்குமதி வரியில் இருந்து மத்திய அரசு விலக்கு அளித்திருந்தது. இச்சலுகை, டிச., 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது.
இதனை வரவேற்றுள்ள ஜவுளி தொழில்துறையினர், உள்நாட்டு பஞ்சு தேவையை பூர்த்தி செய்ய ஏதுவாக, மேலும் ஓராண்டுக்கு சலுகையை நீட்டிக்க வேண்டுமென வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து ‘டாஸ்மா’ தலைமை ஆலோசகர் வெங்கடாசலம் கூறுகையில், “ இந்தியாவில் விளையும் பருத்தி, உள்நாட்டு தேவைக்கே போதாது. மேலும், சில ஆண்டுகளுக்கு, இறக்குமதியை சார்ந்தே இயங்க வேண்டியிருக்கும். புதிய வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை பயன்படுத்தி சாதனை படைக்க வேண்டிய நேரத்தில் சோதனை வந்துவிடக்கூடாது. எனவே, பஞ்சுக்கான வரிவிலக்கு சலுகையை நீட்டிக்க வேண்டும்,” என்றார்.