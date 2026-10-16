3 மாதங்களில் டீத்துாள் விலை 18 சதவீதம் உயர்வு

UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 09:54 PM
சென்னை: நீலகிரி மாவட்டம், குன்னுாரில் நேற்று நடந்த ஏலத்தில் 1 கிலோ டீத்துாள் விலை, 135 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகியுள்ளது. கடந்த ஆக., மாதம் அதன் விலை கிலோ 114 ரூபாய்க்கு விற்பனையான நிலையில், தற்போது விலை 18 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது என வர்த்தகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து அவர்கள் கூறியதாவது:
எல் நினோ தாக்கத்தால் கடந்த ஆக., மற்றும் செப்., மாதங்களில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் தேயிலை உற்பத்தியில் சரிவு காணப்பட்டது. இதன் காரணமாக, டீத்துாள் விலை உயர தொடங்கியது.
தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்களாக உயர்ந்து வந்த தேயிலை விலை, நேற்று நடைபெற்ற ஏலத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவாக, 135 ரூபாயாக உயந்துள்ளது.
எல் நினோ தாக்கம் இருந்தாலும், கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு பெய்த மழையால் நீ லகிரி மாவட்டத்தில் தேயிலை உற்பத்திக்கு சாதகமான நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து மழை கிடைத் தால் உற்பத்தி பெருகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதேபோல், சரிவிலிருந்த டீத்துாள் வரத்தும் அதிகரித்து வருகிறது.
இவ்வாறு கூறினர்.
Line Chart
டீத்துாள் விலை உயர்வு நிலவரம்
மாத வாரியாக (சராசரி விலை) ( ரூ.கிலோ)
ஆக.,–
1.8.2026 : 114
29.8.26 : 117
செப்.,
5.9.26 : 119
26.9.26 : 128
அக்.,
3.10.26 : 130
15.10.26 : 135