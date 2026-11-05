தொழில்நுட்பம்! நிறுவனங்களின் மின்கட்டணத்தை குறைக்க உதவும் கருவி
தொழில்நுட்பம்! நிறுவனங்களின் மின்கட்டணத்தை குறைக்க உதவும் கருவி
UPDATED : நவ 06, 2026 12:03 AM
ADDED : நவ 05, 2026 02:54 PM
வி.எப்.டி., (வேரியபிள் பிரீக்வன்சி டிரைவ்)
சிறு தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் மோட்டார்கள், தேவையில்லாத நேரங்களிலும் முழு வேகத்தில் இயங்குவதால் மின்சாரம் வீணாகிறது. இதை தவிர்க்க உதவும் கருவிதான் 'வி.எப்.டி.,'. இந்த கருவி, தேவைக்கு ஏற்ப மோட்டாரின் வேகத்தை கூட்டவும், குறைக்கவும் உதவுகிறது. குறிப்பாக, குறைந்த அளவு தண்ணீர் அல்லது காற்று தேவைப்படும் நேரங்களில் மோட்டாரின் வேகத்தை குறைத்து மின்சாரத்தை சேமிக்கலாம்.
எங்கு பயன்படுத்தலாம்?
தண்ணீர் பம்புகள், பெரிய மின்விசிறிகள், காற்றோட்ட இயந்திரங்கள் உள்ளிட்டவற்றில் பயன்படுத்தலாம்.
என்ன பயன்?
மோட்டாரின் மின்சார பயன்பாட்டை குறைத்து, தொழிற்சாலையின் மின்கட்டணத்தை குறைக்க உதவும்.
எங்கு கிடைக்கும்?
மோட்டார் கட்டுப்பாட்டு சாதன விற்பனையாளர்கள் மற்றும் தொழில்துறை ஆட்டோமேஷன் நிறுவனங்களிடம் கிடைக்கும்.
கவனத்துக்கு:
எல்லா மோட்டார்களிலும் ஒரே அளவு மின்சாரம் சேமிக்க முடியாது. மோட்டாரின் பயன்பாடு, இயங்கும் நேரம் ஆகியவற்றை பொறுத்து பலன் மாறுபடும்.
ஆதாரம்: மத்திய அரசின் மின்திறன் மேம்பாட்டு அமைப்பான பி.இ.இ.,