ஜவுளி துறையை நவீனமயமாக்க திட்டம் ரூ.40,000 கோடியில் மத்திய அரசு பரிசீலனை: திருப்பூர், கோவை அதிக பயன்பெற வாய்ப்பு
ஜவுளி துறையை நவீனமயமாக்க திட்டம் ரூ.40,000 கோடியில் மத்திய அரசு பரிசீலனை: திருப்பூர், கோவை அதிக பயன்பெற வாய்ப்பு
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 09:54 PM
புதுடில்லி: ஜவுளி துறையை நவீனமயமாக்க, 40,000 கோடி ரூபாயில் ‘டீம்’ என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்த, மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
திருப்பூர், கோவை உள்ளிட்ட ஜவுளி உற்பத்தி மையங்களை நவீனமயமாக்கவும்; 2030ம் ஆண்டுக்குள் ஜவுளி ஏற்றுமதியை 100 பில்லியன் டாலராக, அதாவது 9.60 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்த்தவும், மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. இதற்காக, அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 40,000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில், மிகப்பெரிய திட்டத்தை செயல்படுத்த பரிசீலித்து வருகிறது.
‘டெக்ஸ்டைல் எக்ஸ்பான்ஷன் அண்டு எம்ப்ளாய்மென்ட்’ என்ற இந்த திட்டம், சுருக்கமாக ‘டீம்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் ஜவுளி துறையின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதுடன்; நவீன தொழில்நுட்பங்களை புகுத்தி, சர்வதேச சந்தையில் இந்திய ஜவுளி நிறுவனங்களின் போட்டித்திறனை அதிகரிப்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
தற்போது மத்திய அரசின் உள்மதிப்பீட்டில் உள்ள இந்த திட்டத்துக்கு, விரைவில் மத்திய அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பல பாரம்பரிய ஜவுளி உற்பத்தி மையங்களில் போதிய உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லாதது, பழைய இயந்திரங்கள், தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டில் உள்ள இடைவெளிகள் மற்றும் உற்பத்தி செலவுகள் அதிகமாக இருப்பது போன்ற சவால்கள் நீடிக்கின்றன.
இவற்றுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், பாரம்பரிய உற்பத்தி குழுமங்களில் நவீன இயந்திரங்கள், மேம்பட்ட உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த டீம் திட்டம் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜவுளி துறையின் உற்பத்தி தொடர் பல்வேறு நிலைகளில் சிதறி காணப்படுவது, உற்பத்தி செலவுகளையும், ஒருங்கிணைப்பு சிக்கல்களையும் அதிகரிக்கிறது. இந்நிலையில், நுால் உற்பத்தி முதல் துணி தயாரிப்பு, சாயமிடுதல், பதப்படுத்துதல் மற்றும் ஆடை உற்பத்தி வரையிலான பல்வேறு நிலைகளில் மேம்பாடுகளை மேற்கொள்வது இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்கும்.
இதன் கீழ், தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டுக்கான ஆதரவு, மூலதன மானியங்களில் மாற்றங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை வலுப்படுத்துதல் போன்ற அம்சங்கள் இடம்பெறலாம் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதன் வாயிலாக, உற்பத்தி திறனை அதிகரிப்பதுடன், சர்வதேச தரத்துக்கு ஏற்ப பொருட்களை தயாரித்து, உலக சந்தையில் இந்திய ஜவுளி நிறுவனங்கள் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.